Le Vietnam devient le 5e exportateur de produits aquatiques à Singapour

Selon des données singapouriennes, les exportations vietnamiennes de produits aquatiques vers ce marché ont connu une croissance de 3,22% sur un an, atteignant plus de 24 millions de dollars singapouriens.

Pour consolider sa position et élargir ses parts de marché à Singapour, le Vietnam doit continuer à améliorer la qualité de ses produits aquatiques, mettre à jour régulièrement les règlements singapouriens en termes de qualité, d'emballage…, a déclaré le conseiller commercial et chef de l'Office du commerce du Vietnam à Singapour, Cao Xuân Thang.

Entre janvier et mars, Singapour a importé des produits aquatiques de près 100 pays et territoires pour près de 340 millions de dollars singapouriens, soit un recul de 5,67% sur un an.

Les six premiers exportateurs, représentant de 9% à 13% des parts de marché, étaient la Malaisie (13,6%), la Norvège (11,45%), l'Indonésie (11,13%), la Chine (10,15%), le Vietnam (8,58%) et le Japon (8,34%).

VNA/CVN