L'industrie manufacturière et la transformation stimulent la croissance industrielle en cinq mois

Le secteur industriel du Vietnam a connu une croissance positive entre janvier et mai, avec 55 des 63 villes et provinces au niveau central du pays signalant une augmentation annuelle de l'indice de production industrielle (IPI), selon l’Office général des statistiques (GSO).

Le GSO a identifié la fabrication, la transformation, ainsi que la production et la distribution d’électricité comme les principaux moteurs de la croissance. Les provinces enregistrant une forte croissance sont Phu Tho (31,2%), Bac Giang (24,9%) et Binh Phuoc (14,8%). Cependant, certaines autres provinces comme Hà Tinh, Quang Ngai et Cà Mau ont connu des baisses respectives de 9%, 8,25% et 2,5% de leurs indices.

Dans l'ensemble, l'IPI national a poursuivi sa trajectoire ascendante en mai, augmentant de 3,9% sur un mois et de 8,9% sur un an. La période de cinq mois a connu une augmentation annuelle de 6,8 %.

Une analyse plus approfondie a révélé que les industries de transformation et manufacturières étaient le principal contributeur à la croissance, avec une hausse de 7,3% et ajoutant 6,4 points de pourcentage à l'augmentation globale. Le secteur de la production et de la distribution d'électricité a également enregistré de solides performances, avec une croissance de 12,7%, contribuant à hauteur de 1,1 point de pourcentage.

De plus, le secteur de l'approvisionnement en eau, des déchets et de la gestion des eaux usées a augmenté de 6,3%, ajoutant 0,1 point de pourcentage. Toutefois, le secteur minier a connu une baisse de 5,2%, entraînant une réduction de 0,8 point de pourcentage de la croissance globale.

Des catégories de produits spécifiques au sein des secteurs de la transformation et de la fabrication ont affiché une croissance impressionnante. La production de produits en caoutchouc et en plastique a bondi de 27,4%, tandis que celle des équipements électriques a connu une augmentation de 24%. La production de produits chimiques et de produits chimiques a augmenté de 20,1%, suivie par les lits, armoires, tables et chaises (19,6%) et les produits métalliques (13,2%).

À la lumière de ces conclusions, le GSO a proposé une série de recommandations visant à renforcer davantage le développement industriel du Vietnam. Il a exhorté le ministère de l'Industrie et du Commerce à donner la priorité à un changement structurel visant à accroître la proportion d'industries de transformation et de fabrication au sein du secteur industriel global, tout en réduisant simultanément la dépendance à l'égard de l'assemblage et de la transformation de produits importés ; améliorer la compétitivité des entreprises et encourager l’utilisation de biens produits localement via des barrières techniques pour certaines importations.

En outre, le GSO a recommandé que le ministère de l'Industrie et du Commerce affine les institutions clés telles que la loi industrielle clé et la loi sur les produits chimiques. L’accélération du décaissement des capitaux d’investissement publics et l’accélération des projets cruciaux dans les domaines de l’électricité, du pétrole et du gaz, de la fabrication, de la transformation et de l’exploitation minière sont également soulignées comme des étapes cruciales.

Phi Thi Huong Nga, chef du Département des statistiques industrielles et de la construction du GSO, a suggéré que les localités lancent davantage de programmes de relance et de promotion pour augmenter le pouvoir d'achat tout en aidant les entreprises industrielles à trouver des partenaires et à élargir leurs marchés par le biais d'expositions commerciales.

