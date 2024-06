Relance des exportations de produits aquacoles

La valeur des exportations de produits aquacoles du Vietnam au mois d’avril est estimée à 775 millions d’USD, soit une hausse de 4,5% par rapport à la même période de l’année dernière. La demande de produits aquacoles d’importants marchés tels que les États-Unis, l’Union européenne et la Chine est un signe significatif de rebond.

Plus en détail, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquacoles du Vietnam (VASEP), l’exportation de produits vers les États-Unis a connu une augmentation de 10% en avril par rapport à la même période de l’année dernière. L’association attribue cette hausse des exportations à la relance des importations américaines de thon, de pangasius et de fruits de mer notamment. Rien que pour le pangasius, les exportations de ce poisson vers les États-Unis en avril ont augmenté de 34%.

Quant au marché chinois, la valeur des exportations au cours de quatre premiers mois de l’année est estimée à 406 millions d’USD, soit une hausse de 11% par rapport à la même période de l’année dernière. Rien qu'en avril, les exportations vers ce marché ont augmenté de 4% pour atteindre 130 millions d’USD. Les deux produits majoritairement concernés, crevettes et pangasius, n'ont augmenté que légèrement, avec 4 à 5% de progression, tandis que les crabes et mollusques ont connu une forte hausse puisque les seules exportations de crabe vers la Chine ont été multipliées plus de 11 fois, de même que les exportations de mollusques. Celles de coquillages vers le marché chinois ont quant à elles triplé.

Des chiffres impressionnants

En avril, les exportations vers le marché de l'UE ont connu le taux de croissance le plus élevé sur les principaux marchés, avec une augmentation de 22%. Les exportations de crevettes tigrées noires y ont été multipliées par 3, celles de crevettes à pattes blanches ont augmenté de 32%, celles de pangasius de 27% et celles de thon de 70%. De nombreux marchés du bloc tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et l'Italie ont augmenté leurs importations de fruits de mer en provenance du Vietnam.

Ces résultats des exportations d’avril ont montré des évolutions favorables sur les marchés. Ainsi, au cours des 4 premiers mois de l'année, les exportations de produits de la mer ont atteint plus de 2,7 milliards d’USD, soit une augmentation de 6% par rapport à la même période en 2023.

En mai 2024, les exportations de produits aquacoles du pays ont atteint 870 millions d’USD, soit une augmentation de plus de 7% par rapport à la même période de l'année dernière. Les exportations de thon et de crabe ont continué à augmenter fortement, tandis que celles de pangasius, de calmar et de poulpe ont-elles-aussi augmenté, quoi que plus légèrement. Les produits à base de crevettes à eux seuls enregistrent en revanche une légère baisse par rapport à la même période de l'année dernière. Au total sur les 5 premiers mois de l'année, les exportations de produits aquacoles ont atteint 3,6 milliards d’USD, soit 6,5% de hausse par rapport à la même période de 2023.

Texte et photos: Truong Giang/CVN