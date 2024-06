Les prix du café vietnamien en forte hausse

Les prix du café continuent de fortement augmenter le 5 juin, oscillant entre 122.000 et 123.500 dôngs/kg dans les provinces du Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre), la plus grande région de culture de caféiers du pays.

L'affaiblissement du dollar américain à son plus bas niveau au cours des deux dernières semaines et les activités spéculatives dans de nombreux pays du monde, entre autres facteurs, font grimper les prix de la plupart des matières premières, y compris le café.

Outre le Brésil, d'autres pays exportateurs comme la Colombie, le Pérou et le Honduras sont également dans la saison de récolte. La production devrait augmenter légèrement, mais restée toujours inférieure à la demande générale du marché, de sorte que les prix auront toujours tendance à augmenter.

La chute de l'indice du dollar à son plus bas niveau ces deux dernières semaines est un facteur qui fait grimper les prix de la plupart des produits, dont ceux du café. Au premier trimestre dernier, le Vietnam a exporté près de 600.000 tonnes pour un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard d’USD, soit une augmentation de plus de 3% en quantité mais de plus de 54% en valeur.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le café est le deuxième produit affichant le chiffre d'affaires d'export le plus élevé du secteur agricole, juste derrière les produits en bois.

