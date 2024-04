Le Canada augmente ses importations de pangasius du Vietnam

Depuis le début de l'année jusqu’à la mi-mars, le Canada a importé pour plus de 8 millions d'USD de pangasius du Vietnam, soit une augmentation de 43% par rapport à la même période de l’année précédente. Ce pays d’Amérique du Nord demeure le deuxième marché le plus important de consommation de ce poisson parmi les pays signataires de l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTTP), représentant 20% de la valeur totale des exportations de pangasius Vietnamien.

Selon la VASEP, comparativement à d’autres marchés du CPTTP, les consommateurs canadiens sont très friands de plats à base de pangasius. Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en janvier 2024, le Canada a importé plus de 900 tonnes de pangasius en provenance du Vietnam, pour une valeur de 2 millions d'USD, enregistrant une baisse de 10% en valeur et une hausse de 28% en volume par rapport à la même période de l'année précédente.

En 2023, le Vietnam était la principale source de poisson à viande blanche (principalement du pangasius) pour le Canada, avec plus de 9.000 tonnes, d'une valeur de près de 31 millions d'USD.

Le Canada est un marché de consommation important qui connaît une forte demande pour les produits aquatiques, notamment le pangasius. Il mène une inspection rigoureuse des marchandises importées. Les entreprises exportatrices sont donc encouragées à bien comprendre la réglementation et à se conformer à toutes les exigences pour réussir à accéder à ce marché.

Afin de maintenir et de développer ce marché à l'avenir, les fabricants et les exportateurs doivent continuer d'investir dans l'amélioration de la qualité des produits, tout en respectant strictement les normes et réglementations canadiennes. Il est également crucial de développer des partenariats stables et à long terme, notamment en collaborant avec les distributeurs et les détaillants au Canada pour garantir que les produits vietnamiens soient accessibles aux consommateurs de la manière la plus efficace et durable possible.

Texte et photo : Truong Giang/CVN