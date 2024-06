L’épargne bancaire des particuliers se redresse et l’épargne institutionnelle recule

>> La politique de quotas de croissance du crédit doit garantir la sécurité du système bancaire

>> La Banque d’État annonce la vente directe de lingots d’or à près de 79 millions de dôngs le taël

>> La BEV annonce la vente directe de lingots d’or à près de 78 millions de dôngs le taël du 4 juin

Photo : Thanh Vu/VNA/CVN

Fin février, les dépôts ont augmenté de 1,6% par rapport au début de cette année pour atteindre près de 6,64 quadrillions de dôngs. Alors que l'épargne des clients individuels a augmenté, celle des institutions et des entreprises a diminué fin février de 4,66% par rapport au début de l'année, pour atteindre 6,52 quadrillions de dôngs.

En raison de cette baisse, le total des dépôts de l'ensemble du système bancaire a légèrement diminué, passant de plus de 13,17 quadrillions de dôngs fin janvier 2024 à 13,16 quadrillions de dôngs fin février.

Fin janvier, le total des dépôts dans le système bancaire avait diminué de près de 200.000 milliards de dôngs par rapport à fin 2023, à plus de 13,17 quadrillions de dôngs.

Les dépôts des clients individuels sont revenus dans le système bancaire malgré les faibles taux d'intérêt, même si les banques ont commencé à revoir les taux à la hausse. Selon la BEV, au 31 mars de cette année, le taux d'intérêt moyen sur les dépôts était de 3,02% par an, en baisse de 0,5% par rapport à fin 2023.

Les données des états financiers du premier trimestre 2024 de 27 banques commerciales ont également montré que les dépôts totaux de l'ensemble du secteur bancaire n'ont augmenté que légèrement, de 0,7%, par rapport à la fin 2023, dans un contexte où les taux d'intérêt sur les dépôts ont continuellement diminué les premiers mois de l'année.

Chiffres parlants

Les trois principales banques qui ont attiré les dépôts les plus élevés au premier trimestre 2024 faisaient toujours partie du groupe des banques publiques avec une épargne totale de plus de 4,51 quadrillions de dôngs, soit une augmentation de 544,62 billions de dôngs par rapport à fin 2023 et représentant près de 46 % du total des dépôts de l'ensemble du système bancaire.

Photo : ST/CVN

La BIDV a continué à dominer avec des dépôts totaux de plus de 1,7 quadrillion de dôngs, soit une augmentation de 1,8% par rapport à fin 2023. Suit la VietinBank avec plus de 1,4 quadrillion de dôngs, en hausse de 1,2%, puis la Vietcombank avec 1,3 quadrillion de dôngs, en baisse de 3,4%.

Dans le groupe des banques privées, la Banque militaire est en tête avec près de 558,83 billions de dôngs de dépôts au premier trimestre 2024, en baisse de 1,5%, et se classe au quatrième rang de l'ensemble du secteur bancaire. Elle devance la Sacombank avec 533,36 billions de dôngs, soit une augmentation de 4,4%.

Un certain nombre de banques privées ont également enregistré une augmentation de leurs dépôts au premier trimestre, comme l'ACB, dont le total des dépôts a augmenté de 2,1% à 492,8 billions de dôngs, la Techcombank avec 458.040 milliards de dôngs, en hausse de 0,8%, la VPBank avec 455,82 billions de dôngs, en hausse de 3% et la HDBank avec 378,79 billions de dôngs, en hausse de 2,2%.

VNA/CVN