Le Vietnam et la Suisse renforcent leur coopération économique et commerciale

L’ambassade du Vietnam en Suisse et le Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF) ont co-organisé mardi 4 juin le Forum économique Vietnam - Suisse 2024 sur le thème "Renforcer les relations et bâtir l’avenir".

>> L’Association d’amitié Suisse - Vietnam souffle ses 40 bougies

>> Une délégation du PCV effectue une visite de travail en Suisse

>> Forum économique Suisse - Vietnam 2024

Photo : Anh Hiên/VNA/CVN

Le forum, soutenu par le Département fédéral suisse de l’économie, de l’éducation et de la recherche (DEFR), le ministère vietnamien des Affaires étrangères et d’autres ministères concernés, attire la participation de plus de 200 délégués.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Phung Thê Long a souligné que l’événement offre une opportunité aux agences, localités, associations et entreprises des deux pays de partager des informations, d’échanger des politiques et de rechercher des opportunités de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la finance et de l’innovation, de la recherche et de la formation pour promouvoir le potentiel et les atouts de chaque pays et contribuer à promouvoir l’amitié et la coopération globale entre les deux pays dans les temps à venir.

Le forum a mis l’accent sur quatre sujets stratégiques, notamment les politiques économiques de soutien au commerce, à l’investissement et au développement dans des secteurs clés ; la coopération Vietnam - Suisse ; les opportunités de coopération bilatérale dans le secteur financier ; et le potentiel de coopération bilatérale en matière d’investissement de démarrage.

Relations commerciales et d’investissement

Lors de la première séance de discussion, présidée par le Dr. Philipp Rösler, ancien directeur général du Forum économique mondial (WEF) et président du SVEF, les délégués ont échangé leurs points de vue sur les politiques visant à soutenir et à promouvoir les relations commerciales et d’investissement entre le Vietnam et la Suisse ; et ont partagé le potentiel, les forces et les besoins de coopération, les politiques d’attraction des investissements des provinces et des villes vietnamiennes, ainsi que les avantages potentiels de la signature d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Au cours de la deuxième séance, les participants ont discuté et partagé les politiques et les besoins de coopération dans les domaines clés de l’investissement, de l’innovation et des énergies renouvelables pour le développement durable, et ont mené des consultations sur les réglementations juridiques en matière de coopération entre les entreprises des deux pays.

Parallèlement, la troisième séance s’est concentrée sur le potentiel et les opportunités d’investissement dans la finance et les technologies financières, les tendances économiques affectant la coopération dans ce domaine et plusieurs politiques gouvernementales visant à améliorer le cadre juridique et l’environnement de l’investissement financier au Vietnam.

Lors de la dernière séance des représentants d’entreprises et de start-up ont présenté leurs produits, services et modèles commerciaux innovants, leur potentiel de croissance et leurs capacités d’expansion du marché.

Depuis plus d’un demi-siècle, les relations bilatérales entre le Vietnam et la Suisse se sont développées de manière globale dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, le commerce, l’investissement, la culture, l’éducation et la formation.

Parmi ces domaines, la coopération en matière de commerce et d’investissement constitue deux piliers cruciaux des relations entre les deux pays, avec une marge de développement considérable. Certains domaines au Vietnam que les fonds d’investissement suisses considèrent comme ayant un grand potentiel sont les exportations, le tourisme et les services informatiques.

VNA/CVN