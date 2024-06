Économie

Vietjet : une 6e route vers l'Australie avec d'excellents sièges en classe affaires

À l’arrivée, étaient présentes Natalie Hutchins, ministre de l'Emploi et de l'Industrie, Nghiêm Xuân Hoa, ambassadeur adjoint du Vietnam en Australie, Jim Parashos, directeur de l'aviation à l'aéroport de Melbourne, Nguyên Thanh Ha, vice-présidente du conseil d'administration de Vietjet, et Nguyên Thi Thuy Binh, directrice générale adjointe de Vietjet.

Melbourne - Hanoï est la 6e route de Vietjet reliant le Vietnam et l'Australie. Avec deux vols aller-retour hebdomadaires les mardi et samedi, opérés par de gros-porteurs modernes A330, Vietjet continue de rendre les voyages entre l’Australie et le Vietnam plus pratiques que jamais.

Photo : Vietjet/CVN

Vietjet propose notamment des billets en classe Affaires avec zone d'enregistrement séparée, entrée séparée, salon d'affaires avec buffet végétarien, plats chauds servis pendant le vol, enregistrement de bagages jusqu'à 60kg et matériel de golf autorisé, cabines privées et fauteuils réglables à 180 degrés. Jusqu’au 14 juin, des remises promotionnelles pouvant aller jusqu'à 50% du prix des billets en classe Affaires sont disponibles avec le code promo SBJUNE50.

Les passagers qui choisissent d'acheter des billets Eco aller-retour peuvent quant à eux trouver des billets à zéro dông jusqu’au 10 juin 2024 et l’enregistrement gratuit de bagages jusqu’à 20kg.

Tous les passagers voyageant avec Vietjet bénéficient également d'une assurance voyage SkyCare gratuite, qui couvre des prestations allant du remboursement des frais de santé et médicaux résultant d'accidents ou de maladies, aux problèmes liés au voyage (tels que les retards de vol, les retards de bagages, la perte de bagages et l'identification) en passant par des services internationaux d’assistance médicale et de voyage 24h/24 et 7j/7. De plus, les passagers qui choisiront Vietjet cet été auront la possibilité de gagner des points, et de les échanger contre des cadeaux grâce au programme de fidélité Vietjet SkyJoy.

Après l'ouverture de la liaison Melbourne - Hanoï, le 8 juin 2024, Vietjet lancera une liaison Sydney - Hanoï. Vietjet commercialise actuellement 58 vols par semaine reliant l'Australie et le Vietnam.

Minh Thu/CVN