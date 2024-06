Les prix sont restés globalement stables au cours des cinq premiers mois de l'année

Photo : Huy Hai/VNA/CVN

Rien qu'en mai, les prix des produits restaient relativement stables car l'offre était encore assez abondante. En particulier, les prix de certains produits ont tendance à augmenter par rapport au mois précédent comme les prix de la viande de porc et de riz.

Le prix du gaz de pétrole liquéfié a enregistré une légère baisse tandis que les prix de l'essence ont été ajustés en fonction des fluctuations du marché mondial.

Selon le ministère des Finances, l'État a exercé une gestion prudente des prix des principaux produits de base au cours des premiers mois de l'année afin de créer une marge de sécurité pour le contrôle de l'inflation tout au long de l'année.

Dans les mois à venir, la gestion des prix sera mise en œuvre de manière flexible en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation et les prix de l'essence seront ajustés en fonction des prix mondiaux.

De même, l'agence de gestion a rapidement publié des politiques visant à soutenir l'exonération, la réduction et l'extension des taxes, des redevances d'utilisation des terres afin de contribuer à réduire la pression sur le niveau des prix, réduire les taux d'intérêt des prêts, stabiliser le marché des changes, promouvoir le décaissement des fonds d'investissement publics, ainsi que d'autres politiques macroéconomiques pour éliminer les difficultés des entreprises et des habitants, à stabiliser la macroéconomie et à contrôler l'inflation.

VNA/CVN