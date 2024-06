HanoiPlas 2024 présente des technologies avancées de l'industrie du plastique et du caoutchouc

Plus de 200 exposants venus de 13 pays et territoires, dont la Chine, l’Allemagne, Hong Kong (Chine), l’Inde, le Japon, Singapour... se sont réunis pour présenter les dernières technologies et produits au 12 e Salon international de l'industrie du plastique et du caoutchouc de Hanoï (HanoiPlas), qui s'est ouvert le 5 juin à Hanoi.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Judy Wang, présidente de la compagnie Yorkers Exhibition Service Vietnam - l'un des organisateurs, a déclaré que le secteur vietnamien du plastique et du caoutchouc avait connu une croissance remarquable ces dernières années, jouant un rôle crucial dans la fourniture de matériaux essentiels à diverses industries telles que l'électronique, le textile, les biens de consommation et l'industrie automobile.

Photo : VNA/CVN

Les exposants présentent leurs dernières technologies et produits, notamment des machines d'injection, des équipements de fabrication de caoutchouc, des machines à film soufflé, des solutions de recyclage et de nouveaux produits chimiques et matériaux…

Cet événement constitue une plate-forme cruciale permettant aux professionnels de l'industrie du plastique et du caoutchouc d'explorer des solutions de pointe, de présenter les dernières technologies, machines et équipements, de s’échanger et de trouver des partenaires.

Clôture le 8 juin.

VNA/CVN