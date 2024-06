La réduction de la TVA de 2% sur certains biens et services devrait se poursuivre

>> L’Assemblée nationale discute de la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée

>> La TVA sera réduite de 2% à partir du 1er janvier

>> Prolongation de la baisse de la TVA

Lors de la réunion, les représentants du ministère des Finances ont souligné qu'entre 2020 et 2030, l'Assemblée nationale avait décidé une réduction de 2% de la TVA sur les biens et services soumis à un taux de 10% (jusqu'à 8%), à l'exclusion des secteurs comme les télécommunications, informatique, finance, banque, assurance, immobilier, métaux, pétrole raffiné et autres soumis à une taxe spéciale à la consommation.

La réduction de la TVA a été une mesure positive, contribuant à la stabilisation économique post-COVID-19 et favorisant la stabilité et la croissance macroéconomiques.

Cependant, les complexités mondiales et régionales futures, la lente reprise des principaux partenaires commerciaux et les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement posent toujours des risques et, au niveau national, malgré les signes de reprise au premier trimestre 2024, des défis subsistent.

Par conséquent, la prolongation de la réduction de TVA de 2% sur certains biens et services du 1er juillet 2024 jusqu’à la fin de l’année est jugée nécessaire pour stimuler la consommation, soutenir la reprise des entreprises et contribuer au budget et à l’économie nationaux, conformément au plan de développement socio-économique de la période 2021-2025.

Le 4 juin, les membres du conseil d'évaluation ont largement approuvé la proposition de réduction de TVA. Certains ont suggéré d'étendre la réduction à tous les biens et services en raison de difficultés de classification.

Le vice-ministre Tran Tien Dung a reconnu et apprécié la préparation du projet de résolution. Il a exhorté l'agence de rédaction à intégrer pleinement et à prendre en compte les commentaires du conseil d'évaluation et à évaluer de manière approfondie les impacts socio-économiques du projet de résolution.

VNA/CVN