Le Vietnam appelle à des actions mondiales pour promouvoir la transition verte

Le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, a appelé à une action mondiale, au renforcement de la coopération multilatérale, à la création de nouveaux modèles de partenariat, au partage d’expériences et de technologies, et au soutien aux pays en développement dans leur transition verte.

S’exprimant lors d’une discussion ministérielle sur les technologies de pointe pour la transition verte et le développement durable à l’ère de l’intelligence, qui s’est tenue jeudi 17 avril à Hanoï, dans le cadre du IVe Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), le responsable a déclaré que le Vietnam s’engageait à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Le Vietnam est l’un des premiers pays à élaborer un plan d’action national pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 pour le développement durable, passant d’un modèle de croissance traditionnel à un modèle basé sur la croissance verte et l’économie numérique, a-t-il souligné.

Le ministre a qualifié ces engagements d’audacieux, incitant délibérément le pays à exploiter l’intelligence vietnamienne et à rechercher l’innovation mondiale afin de relever le défi du développement vert, tant pour le Vietnam que pour l’humanité.

Selon le ministre, le développement vert et durable doit s’appuyer sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique. De même, le développement de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique doit servir l’objectif du développement vert et durable. Le Vietnam a placé ces trois domaines sous la même autorité de gestion de l’État, les considérant comme des choix stratégiques et des priorités absolues, a-t-il déclaré.

Concernant l’application et le développement des nouvelles technologies, le ministre Nguyên Manh Hùng a fait savoir que le Vietnam considère les technologies de pointe telles que l’hydrogène, les batteries de nouvelle génération, les technologies bas carbone et les technologies de l’économie circulaire comme fondamentales pour la transition verte.

Parallèlement, les technologies numériques de nouvelle génération, notamment l’IA, l’IoT, le Big Data et les semi-conducteurs, sont considérées comme des éléments clés de cette transition. Le gouvernement vietnamien les a sélectionnées comme technologies stratégiques pour un développement prioritaire.

Il a souligné que, comme de nombreux pays à travers le monde, le Vietnam considère l’IA comme la technologie clé de la quatrième révolution industrielle. La transformation numérique du Vietnam évolue vers une transformation de l’IA. Cependant, l’approche vietnamienne de l’IA ne se substitue pas à l’humain, mais renforce ses capacités. L’IA est considérée comme un assistant humain, rendant toutes les activités plus intelligentes, plus efficaces et, par conséquent, plus économes en ressources.

Le ministre Nguyên Manh Hùng a souligné que l’écologie et le numérique sont comparables à des jumeaux, où l’écologie nécessite le numérique, expliquant que dans un environnement numérique, la consommation de matériaux est réduite.

Pour réussir la transition verte, il est nécessaire d’établir des normes vertes, a-t-il déclaré, ajoutant que ces normes jouent un rôle moteur dans le développement d’une nation. La transition verte est un enjeu mondial, et la coopération est nécessaire pour développer un système mondial commun de normes vertes, a-t-il insisté.

Concernant l’utilisation efficace des ressources disponibles, qu’il s’agisse des ressources naturelles, de l’énergie, des connaissances, des données ou du capital, il a souligné que l’humanité n’a pas encore exploité ces ressources efficacement. Seulement 7,2% environ des matériaux sont recyclés, plus de 30% de la nourriture est gaspillée, l’efficacité énergétique n’est que de 30 à 40%, seulement 5% des données sont analysées et utilisées efficacement, et seulement 2% des actifs financiers mondiaux sont investis dans le développement vert et durable.

Le ministre Nguyên Manh Hùng a proposé la création d’un site web pour aider les pays et les entreprises du P4G à accéder rapidement et facilement à l’information sur les technologies et expériences vertes. Il a également suggéré d’établir un "modèle d’innovation ouverte" entre les États membres du P4G afin de servir de passerelle entre les fournisseurs de solutions et de technologies, et les entreprises et organisations en quête de transition verte.

Coprésidant la session avec le ministre vietnamien, la secrétaire d'État kényanne à la Défense, Soipan Tuya, a reconnu le vaste potentiel de l’IA dans des domaines tels que la finance, l’énergie et l’agriculture, entre autres. Elle a toutefois également mis en garde contre les risques, notamment les pertes d’emplois, l’insécurité des données et l’élargissement des fractures technologiques et numériques. "La question est de savoir comment exploiter la technologie pour promouvoir la transition verte et le développement durable ?", a-t-elle déclaré.

À titre personnel, Soipan Tuya a souligné la nécessité d’investir davantage dans les infrastructures d’IA afin de bâtir un écosystème d’IA robuste, de développer l’innovation liée à l’IA et de fournir des connexions internet fiables et haut débit. De plus, des systèmes de données à faible coût sont nécessaires pour rendre le cloud computing plus accessible, réduisant ainsi les coûts pour les startups et les chercheurs, soutenant les solutions d’IA nationales, réduisant la dépendance aux serveurs étrangers et encourageant le développement de centres de données locaux durables.

Les délégués présents à l’événement ont discuté de trois domaines clés : tirer parti de la numérisation et de l’IA pour réduire les émissions et optimiser les ressources ; promouvoir les partenariats public-privé pour maximiser le potentiel d’innovation dans la transition verte ; et surmonter les obstacles techniques, infrastructurels et de sécurité des données pour faire progresser l’application des technologies.

