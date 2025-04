Hai Phong veut renforcer sa coopération avec les partenaires singapouriens

Lors de la réception, le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville de Hai Phong, Dô Manh Hiên, et le vice-président du Comité populaire municipal, Lê Anh Quân, ont affirmé que le Vietnam et Singapour étaient des partenaires stratégiques globaux, ajoutant que dans ce développement commun, les relations entre la ville de Hai Phong et Singapour étaient également renforcées.

Photo : VSIP/CVN

Actuellement, Singapour compte 96 projets d'investissement, avec un capital total jusqu'à 3,7 milliards de dollars, se classant au 5e rang en termes de nombre de projets et au 3e rang en termes de capital d'investissement total parmi 39 pays et territoires investissant à Hai Phong.

La ville de Hai Phong est toujours prête à promouvoir des initiatives de coopération pratique et espère recevoir le partage et le soutien de Singapour, en particulier dans les domaines où les deux parties ont des forces et des intérêts, contribuant ainsi à développer davantage les relations entre les partenaires singapouriens et Hai Phong dans les temps à venir, a déclaré Dô Manh Hiên.

L'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a également affirmé que les relations de coopération entre Singapour et le Vietnam, y compris Hai Phong, sont de plus en plus renforcées et développées. Hai Phong est un partenaire important de Singapour, notamment dans le domaine des ports maritimes et de l’attraction des investissements.

Les projets d'investissement de Singapour à Hai Phong, notamment la présence du parc industriel VSIP, en sont la preuve évidente.

Il a hautement apprécié l'orientation du développement socio-économique de Hai Phong, en particulier le développement du port en eau profonde de Lach Huyên, et partagé certains contenus que Singapour pourrait soutenir Hai Phong dans les temps à venir tels que la construction d'une zone de libre-échange de nouvelle génération, la poursuite de l'expansion et du développement du parc industriel VSIP pour attirer les investisseurs étrangers à Hai Phong...

Les représentants des jeunes dirigeants singapouriens ont posé de nombreuses questions aux dirigeants de la ville, en mettant l'accent sur l'attraction des investissements étrangers, le développement d'une économie verte et la réponse proactive au changement climatique.

VNA/CVN