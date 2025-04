Le Vietnam et le Laos renforcent leurs relations commerciales efficaces et durables

La visite d'État du président Luong Cuong au Laos devrait permettre aux deux parties de renforcer leurs relations bilatérales de manière plus concrète et durable, notamment sur le plan commercial.

En 2015, les deux pays ont signé l'accord commercial frontalier Vietnam - Laos, initialement valable jusqu'en 2018 et prolongé jusqu'à fin 2024. Un nouvel accord commercial bilatéral Vietnam-Laos a été signé le 8 avril 2024 et a été entré en vigueur le 24 février 2025. Par ailleurs, le 9 janvier 2025, les deux parties ont signé un nouvel accord sur le commerce du charbon et de l'électricité. Cet accord a été entré en vigueur immédiatement après sa signature.

Selon le département du développement des marchés extérieurs du ministère de l'Industrie et du Commerce, la valeur totale des échanges bilatéraux a dépassé les 2 milliards de dollars ces dernières années. Les deux parties visent désormais à porter ce chiffre à 5 milliards de dollars, avec une croissance annuelle moyenne d'environ 12%. Au premier trimestre 2025, les échanges bilatéraux ont atteint 980,1 millions de dollars, soit une hausse de 105,5% par rapport à la même période en 2024.

Les principales exportations du Vietnam vers le Laos comprennent les produits chimiques, les machines et équipements, les produits sidérurgiques, les aliments pour animaux et les matières premières, ainsi que divers véhicules et composants. Parallèlement, le Vietnam importe des matières premières telles que le caoutchouc, le charbon, les engrais, le bois, les minéraux et le maïs, qui constituent des intrants essentiels pour ses industries nationales.

La structure des échanges commerciaux a connu une évolution significative au premier trimestre 2025. Les biens industriels et chimiques et les matières premières ont progressivement remplacé les exportations plus traditionnelles comme produits agricoles et de carburants. Pour les quatre premiers mois de 2025, le volume total des échanges commerciaux a atteint environ 1,3 milliard de dollars , en hausse de 112,6% sur un an.

En termes d'investissement, les entreprises vietnamiennes ont mené 267 projets au Laos, pour un capital social total de 5,7 milliards de dollars, dont environ 2,8 milliards de dollars ont été décaissés.

Lors de la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, qui s'est tenue en janvier 2025 au Laos, les deux parties ont signé quatre documents de coopération majeurs : le compte rendu officiel de la 47e réunion, un plan de coopération 2025 entre les deux gouvernements, un accord formel sur le commerce du charbon et de l'électricité, et un plan de coopération entre les ministères de l'éducation des deux pays et 13 certificats et licences d'investissement d'une valeur totale d'environ 1,8 milliard de dollars.

Renforcement des relations bilatérales

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a souligné que le Vietnam et le Laos devraient promouvoir et renforcer les liens en termes d'institution, d'infrastructures, de finance, d'énergie propre, d'énergie renouvelable, de télécommunications, de tourisme et d'agriculture de haute technologie.

L'Office du commerce du Vietnam au Laos travaille activement avec l'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce pour mettre en œuvre des programmes de promotion commerciale annuels favorisant la connectivité entre les localités, notamment l'Exposition commerciale annuelle Vietnam-Laos, organisée chaque année au troisième trimestre.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a appelé à la mise en œuvre effective des directives des deux Premiers ministres concernant la coopération dans les domaines du commerce, de l'énergie et des ressources minérales. Il a exhorté les entreprises vietnamiennes concernées à conclure rapidement des accords d'achat de charbon à long terme avec les fournisseurs lao.

Le ministre a également souligné l'importance de poursuivre les investissements dans les infrastructures routières, les postes-frontières, les entrepôts et les systèmes de convoyage du charbon au Vietnam et au Laos. Parallèlement, il a proposé d'examiner le développement de zones économiques frontalières ou de pôles industriels le long de la frontière Vietnam - Laos. Une autre initiative à l'étude est la construction d'installations de stockage de pétrole dans les zones frontalières du Laos, avec l'aide financière du gouvernement vietnamien.

En particulier, le ministre Nguyên Hông Diên a suggéré que le gouvernement lao offre des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes pour qu'elles investissent dans l'exploitation minière et les énergies renouvelables, notamment les énergies éolienne, solaire et thermique afin de fournir de l'électricité au Vietnam ou de l'exporter vers des pays tiers.

