Électricité

Le PM inspecte le projet de ligne de transmission de 500 kV à Thanh Hoa

Photo : VNA/CVN

S'étendant de Quang Trach dans la province de Quang Binh (Centre) à Phô Nôi dans la province de Hung Yên (Nord), le projet a une longueur totale d'environ 519 km et son investissement total dépasse 22,3 billions de dôngs (876 millions d'USD).

Il comprend quatre projets composantes, à savoir Quang Trach - Quynh Luu, Quynh Luu - Thanh Hoa, Thanh Hoa - Centrale thermique de Nam Dinh 1 et Centrale thermique de Nam Dinh 1 - Phô Nôi. La construction de ces projets composants a commencé en octobre 2023 et janvier 2024.

Le Premier ministre a ordonné d'achever le projet avant le 30 juin 2024. Cependant, certaines difficultés subsistent actuellement qui entravent l'avancement du projet.

En visitant et en remettant des cadeaux aux ouvriers du chantier de construction du poste de transformation 500 kV de la commune de Thiêu Phuc, district de Thiêu Hoa, ainsi qu'aux ouvriers de la commune de Cau Lôc, district de Hâu Lôc, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie de l'atmosphère de travail animée et a salué les ouvriers et ingénieurs ainsi que les résidents locaux et les jeunes pour leur travail acharné et leur soutien au projet.

Photo : VNA/CVN

Soulignant l'importance du projet, il a souligné la nécessité d'une grande détermination et d'actions drastiques, ainsi que la mobilisation des ressources et des forces pour sa mise en œuvre, notamment la garde au sol.

Il a demandé aux entrepreneurs de concentrer leurs ressources, leurs équipements et leur personnel sur le projet et a encouragé les travailleurs à surmonter toutes les difficultés pour travailler en continu, en s'efforçant d'achever la section Nam Dinh -Thanh Hoa du projet d'ici le 30 juin et le poste de transformation de 500 kV de Thanh Hoa avant le 28 juin.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités concernées de continuer à se coordonner étroitement pour faire face à tous les problèmes qui surviennent et assurer la sécurité des travailleurs.

VNA/CVN