Viettel, seul représentant du Vietnam au MWC Barcelona 2025

>> À Barcelone, un Salon du mobile tout à l'IA

Photo: qdnd.vn

Selon Viettel, il s'agit de sa 8ᵉ participation à cet événement annuel majeur, qui réunit des géants technologiques tels que Samsung, Qualcomm, Intel, Huawei, Ericsson, Dell Technologies et Meta, ainsi que des représentants de plus de 200 pays, venus explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Le général Tào Duc Thang, président-directeur général de Viettel, a souligné que chaque participation au MWC permet au groupe de présenter ses solutions technologiques à des milliers d'entreprises et gouvernements du monde entier. Il s'agit également d'une occasion précieuse d'acquérir de nouvelles connaissances et d'élargir l'exportation des technologies vietnamiennes. Viettel y expose 22 produits, répartis en trois catégories : infrastructures, plateformes et applications destinées à la gestion des données et aux entreprises et aux utilisateurs.

Photo : QDND/CVN

Par ailleurs, Viettel signe des accords stratégiques avec des entreprises de premier plan telles que TikTok, Visa et China Telecom Global. À travers ces initiatives, le groupe réaffirme la position technologique du Vietnam sur la scène mondiale.

VNA/CVN