Le Premier ministre fixe des mesures pour équilibrer l'offre et la demande de riz

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une dépêche présentant les orientations pour assurer un équilibre entre l'offre et la demande de riz, à la lumière des évolutions des marchés mondiaux et nationaux.

>> Plus de 7,5 millions de tonnes de riz destinées aux exportations en 2025

>> Cân Tho appelle à l’investissement dans la riziculture verte

>> Les exportations vietnamiennes aux Philippines restent dynamiques

La dépêche est adressée aux ministres de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Industrie et du Commerce, des Affaires étrangères et des Finances ; au gouverneur de la Banque d'État du Vietnam ; aux présidents des Comités populaires des provinces et des villes directement sous gestion centrale ; au président de l'Association alimentaire du Vietnam ; au président de l'Association de l'industrie du riz du Vietnam ; et aux dirigeants des sociétés alimentaires du Nord et du Sud.

Photo : VNA/CVN

Il a été souligné qu'au début de 2025, le commerce mondial du riz s'est complexifié, l'offre devenant excédentaire. La demande d'importations de riz a diminué à l'échelle mondiale, sans perspective de reprise à court terme, car les principaux importateurs restent prudents dans leurs stocks et leurs achats. Conséquence des évolutions de l'offre et de la demande mondiales, les exportations de riz du Vietnam ont baissé durant les deux premiers mois, avec des prix à l'exportation en chute continue. Parallèlement, la saison de récolte hiver-printemps bat son plein dans le delta du Mékong, entraînant une baisse significative des prix d'achat du riz par rapport à la même période en 2024.

Par conséquent, le Premier ministre a demandé aux ministres, aux présidents des comités populaires locaux et aux dirigeants des agences, associations et entreprises concernées de suivre de près et de mettre à jour rapidement toute évolution des politiques et du marché des pays exportateurs et importateurs.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a été invité à ordonner aux localités du delta du Mékong de garantir la production et la superficie cultivée selon les prévisions. À court terme, l’accent devrait être mis sur la production et la récolte d’hiver-printemps dans les délais, en surveillant de près le calendrier saisonnier et la situation relative à l'intrusion d'eau salée pour minimiser son impact sur la production.

Un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions

Pham Minh Chinh a également souligné la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du projet de développement durable d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions associé à la croissance verte dans le delta du Mékong d’ici 2030, en mettant l’accent sur l’expansion de l’adoption de processus de production à faibles émissions pour réduire les coûts de production et augmenter les prix du riz pour les agriculteurs.

À long terme, il est nécessaire de rechercher et d'améliorer la structure de production et la qualité des produits, de développer des variétés de haute qualité, de haute valeur et de spécialité, d'appliquer des technologies modernes, et d'accroître les investissements dans la recherche et le développement de variétés résistantes à la sécheresse, au sel et aux parasites.

Le ministère devrait également continuer à conseiller le gouvernement sur l’approbation et la mise en œuvre d’un projet de développement d’un système logistique pour améliorer la qualité et la compétitivité des produits agricoles vietnamiens d'ici 2030, visant à améliorer les capacités de stockage, de réserve et de conservation modernes, garantissant ainsi la qualité du riz destiné à l’exportation durant les périodes de forte demande et de prix élevés sur le marché mondial.

Le chef du gouvernement a demandé au ministre de l'Industrie et du Commerce de continuer à diriger et à intensifier la mise en œuvre des tâches et des solutions décrites dans la « Stratégie de développement du marché d'exportation du riz du Vietnam d'ici 2030 » ; et de se coordonner avec le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et les présidents des Comités populaires locaux pour établir une équipe d’inspection interinstitutions afin de surveiller la mise en œuvre des activités d’achat, d'importation et d'exportation de riz, contribuant ainsi à la stabilisation du marché.

Il est essentiel de renforcer la promotion commerciale et de stimuler les exportations vers les principaux marchés, les marchés potentiels et ceux à fort potentiel de croissance tels que les États-Unis, l'UE, le Japon, la Chine, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'ASEAN, en utilisant les accords de libre-échange ou les accords bilatéraux.

Le gouverneur de la Banque d'État a été chargé de diriger la recherche et le calcul de l'expansion des quotas de crédit et des conditions de prêt pour les entreprises ayant la capacité de stockage, afin d'acheter du riz pour un stockage temporaire lors des fluctuations du marché et des bas prix d'achat. Le ministre des Finances doit faciliter le remboursement anticipé des taxes à l'exportation pour soutenir le commerce du riz et les entreprises exportatrices, et créer un mécanisme de dédouanement simplifié. Le Premier ministre a également ordonné au ministre des Affaires étrangères de diffuser des informations sur les demandes du marché, les préférences, les réglementations et les politiques de diplomatie économique aux associations et entreprises impliquées dans la production et le commerce du riz.

Les localités ont été chargées d’améliorer les efforts de gestion du marché et de renforcer l’inspection, l’audit et le suivi des activités d’achat et de vente par les principales entreprises et commerçants afin d’empêcher la manipulation des prix, le profit excessif et la concurrence déloyale.

VNA/CVN