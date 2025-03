Vingroup et JTA Investment Qatar coopèrent sur les véhicules électriques et le tourisme

Vingroup et la société d’investissement mondiale JTA Investment Qatar ont annoncé mardi 4 mars un protocole d’accord, ouvrant des opportunités d’investissement stratégiques dans les secteurs des véhicules électriques et du tourisme.

En conséquence, JTA Investment Qatar reconnaît la stratégie de croissance mondiale de VinFast, ainsi que la valeur significative des hôtels et complexes hôteliers haut de gamme de Vinpearl, des principaux parcs d’attractions et des pôles de divertissement, et souhaite ainsi rejoindre Vingroup pour capitaliser sur ces opportunités d’investissement.

Le protocole d’accord souligne l’intérêt de JTA Investment Qatar pour les opportunités stratégiques dans les principaux secteurs d’activité de Vingroup, en particulier ses piliers Industrie et technologie et Immobilier et services.

En ce qui concerne le pilier Industrie et Technologie, JTA Investment Qatar étudie un investissement potentiel en actions d’au moins un milliard de dollars dans VinFast, le fabricant de véhicules électriques vietnamien coté au Nasdaq, ainsi qu’un partenariat stratégique visant à soutenir l’expansion mondiale et le développement technologique de VinFast.

En ce qui concerne le pilier Immobilier et Services, JTA Investment Qatar étudie les opportunités d’investissement dans les hôtels cinq étoiles, les complexes hôteliers et les parcs d’attractions gérés et exploités par Vinpearl, qui sont situés de manière proéminente dans les principales zones touristiques du Vietnam.

Poursuite d’objectifs mutuellement bénéfiques

En outre, JTA Investment Qatar et Vingroup cherchent à créer des coentreprises pour étendre et améliorer les offres de services de Vinpearl, notamment les hôtels et complexes hôteliers, les parcs d’attractions et les terrains de golf, en particulier sur les marchés touristiques uniques et à forte croissance où Vinpearl maintient une forte présence sur le marché.

Dans le cadre du protocole d’accord, les entreprises engageront des discussions pour définir leur future collaboration dans la poursuite d’objectifs mutuellement bénéfiques.

Le fondateur et PDG de JTA Investment Qatar, le Dr Amir Ali Salemi, a déclaré qu’en tirant parti de notre expertise et de nos ressources dans les secteurs de l’énergie, de la technologie, des infrastructures et du tourisme, ils sont ravis de contribuer à l’avancement des objectifs stratégiques et des secteurs d’activité prometteurs de Vingroup, avec un accent particulier sur VinFast et Vinpearl.

Cette collaboration générera des opportunités commerciales mutuellement bénéfiques et facilitera l’expansion stratégique de Vingroup sur les marchés internationaux.

Dans le même temps, la vice-présidente de Vingroup, Lê Thi Thu Thuy, a déclaré que la coopération avec JTA Investment Qatar ouvrirait des opportunités importantes pour Vingroup et ses filiales pour stimuler le progrès technologique, infrastructurel et économique durable au Vietnam, tout en établissant les bases d’une expansion internationale.

Fort de son succès national établi, Vingroup continue de poursuivre son expansion mondiale, notamment grâce à l’entrée stratégique de VinFast sur des marchés clés en Amérique du Nord, en Europe, en Inde, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.

