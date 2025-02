Réussir la vente multicanale au Vietnam : stratégies, défis et solutions innovantes

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport de la société d'études de marché Statista, Shopee arrive en tête avec 67,9% de part de marché, suivi de TikTok Shop (23,2%), Lazada (7,6%) et Tiki (1,3%). Ces chiffres témoignent de la puissance des plateformes de commerce électronique et de l'évolution des habitudes d'achat en ligne.

La tendance

Face à la transformation des comportements des consommateurs, une stratégie de vente multiplateforme est devenue indispensable

Pour les entreprises qui souhaitent élargir leur marché et toucher un public plus vaste, il est essentiel d'adopter une stratégie de vente sur plusieurs plateformes. Nguyên Thanh Son, directeur de la plateforme de commerce électronique du groupe WINCO, souligne que de nombreuses entreprises se limitent encore à un seul canal de vente, se privant ainsi de précieuses opportunités de croissance.

Les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et TikTok se sont révélés être de puissants canaux de vente, capables d'augmenter les revenus et de renforcer la notoriété des marques. Cependant, la gestion et la synchronisation des informations produits sur plusieurs plateformes représentent un véritable défi. Assurer la cohérence des prix, des stocks et des promotions exige non seulement des investissements technologiques, mais également des équipes qualifiées.

Les défis

Bien que la vente multicanale offre de nombreuses opportunités, sa mise en œuvre reste complexe. Hoàng Trung Dung, Pdg de l'entreprise Hoàng Thinh spécialisée en solutions commerciales et de services, identifie plusieurs obstacles majeurs, à commencer par le manque de ressources. De nombreuses PME sont limitées en personnel, en budget et en technologie, ce qui les ralentit face à leurs concurrents plus établis.

Un autre défi majeur est la gestion des données. Sans un système efficace, les informations produits risquent d'être incohérentes d'une plateforme à l'autre, ce qui peut semer la confusion chez les consommateurs et nuire à l'image de marque. De plus, la concurrence est féroce, notamment avec l'arrivée de nombreuses marques étrangères sur le marché vietnamien.

Photo : VNA/CVN

L'expérience client joue également un rôle crucial dans le succès d'une stratégie de vente multiplateforme. Une étude menée par Google révèle que 53% des internautes quittent un site web si son temps de chargement dépasse trois secondes. Il est donc essentiel d'optimiser la vitesse des sites, d'améliorer l'ergonomie et de renforcer le service client afin de fidéliser les acheteurs.

Pour optimiser les ventes

Pour surmonter ces défis, les entreprises doivent adopter des stratégies innovantes et adaptées. L'une des solutions consiste à utiliser des logiciels de gestion multicanale permettant de suivre les commandes, gérer les stocks et analyser le comportement des clients. Certaines entreprises, comme Tiki, exploitent déjà l’intelligence artificielle (IA) pour personnaliser l’expérience utilisateur et augmenter les taux de conversion.

L’analyse des données est un autre facteur clé dans l’élaboration des stratégies commerciales. Grâce au Big Data, les entreprises peuvent collecter des informations précises sur leurs clients, anticiper les tendances de consommation et ajuster leurs campagnes marketing. Une étude de McKinsey & Company montre que les entreprises exploitant efficacement leurs bases de données peuvent augmenter leur chiffre d’affaires de 5 à 6%.

Par ailleurs, le succès passe aussi par des campagnes promotionnelles intelligentes. Les grandes périodes de soldes, comme le Black Friday ou le Cyber Monday, sont des occasions idéales pour attirer les consommateurs avec des offres alléchantes.

Enfin, il est crucial d’exploiter pleinement le potentiel des réseaux sociaux. Facebook, Instagram et TikTok ne sont pas seulement des canaux de vente, mais aussi des espaces d’échange où les clients peuvent interagir, donner leurs avis et partager leurs expériences. Une communication efficace sur ces plateformes renforce la relation client et contribue à la construction d’une image de marque forte.

Il est clair que la vente en ligne multicanale n’est plus une simple tendance, mais une nécessité absolue dans le contexte actuel du commerce 4.0. Investir dans la technologie, exploiter les données et perfectionner les stratégies marketing permettront aux entreprises d’optimiser leurs performances et d’accroître leur chiffre d’affaires.

Avec l’essor du commerce électronique et l’évolution rapide des comportements d’achat, seules les entreprises capables d’innover et de s’adapter rapidement pourront non seulement surmonter les défis de la vente multiplateforme, mais également prospérer et se démarquer dans un environnement concurrentiel.

