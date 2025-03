Forte hausse des taxes collectées sur le commerce électronique

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Plus précisément, 130 fournisseurs étrangers, dont Google, Facebook et TikTok, se sont enregistrés, ont déclaré et payé leurs impôts directement via le portail électronique dédié aux fournisseurs étrangers, avec un montant collecté atteignant 2.791 milliards de dôngs. En outre, plus de 33.000 ménages et particuliers commerçants se sont inscrits, ont déclaré et payé leurs impôts via le portail électronique, pour un montant total de 160 milliards de dôngs.

Selon le Département des Impôts, en 2024, les organes compétents ont travaillé avec six grandes plateformes de commerce électronique - Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, TikTok et Grab - concernant la fourniture d'informations sur les particuliers et les ménages commerçants opérant sur ces plateformes, conformément aux réglementations en vigueur.

Par ailleurs, le Département des Impôts collecte des informations sur les vendeurs via les entreprises de transport et les fournisseurs étrangers qui gèrent des plateformes en ligne au Vietnam, afin d'assurer une gestion fiscale efficace du commerce électronique et de garantir la perception correcte, complète et en temps opportun des impôts.

Toujours selon le Département des Impôts, à partir de 08h00 du 17 mars, l'ensemble du système fiscal électronique dédié aux déclarations et aux paiements des impôts a repris son activité après cinq jours d'interruption (du 12 mars à 17h00 au 17 mars) pour permettre la mise à niveau.

VNA/CVN