Progrès dans le traitement des maladies cardiovasculaires

>> Orthopédie : applications médicales avancées pour améliorer le traitement

Organisé par l’hôpital FV à Hô Chi Minh-Ville le week-end dernier, ce congrès a attiré plus de 600 médecins et experts de premier plan, venus du pays et de l’étranger.

Les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de mortalité au Vietnam. Parmi elles, la maladie coronarienne est la première responsable des infarctus du myocarde aigus. Une identification précise de la cause et de la gravité des lésions des artères coronaires permet aux médecins de proposer rapidement des solutions thérapeutiques efficaces, augmentant ainsi les chances de survie des patients.

Lors du congrès, le Dr Hô Minh Tuân, chef du service de cardiologie et de cardiologie interventionnelle de l’hôpital FV, a présenté deux techniques d’imagerie intravasculaire : l’échographie intravasculaire (IVUS) et la tomographie par cohérence optique des artères coronaires (OCT).

Grâce aux avancées récentes en imagerie, l’hôpital FV dote ses cardiologues interventionnels d’outils innovants pour affiner le diagnostic et optimiser la prise en charge des maladies cardiovasculaires.

Grâce à l’utilisation de ces techniques, de nombreux patients dont les chances de survie étaient réduites à seulement quelques pour cent ont pu être traités avec succès.

De son côté, le Dr John Chaw Chian Wang, expert en chirurgie vasculaire et endovasculaire à l’hôpital Mount Elizabeth de Singapour, a partagé des connaissances précieuses sur le traitement par thrombolyse et l’aspiration des caillots dans les cas de thrombose veineuse profonde.

Cette pathologie, qui touche entre 2,5% et 5,0% de la population, présente un risque mortel en raison de la formation de caillots sanguins pouvant migrer vers le cœur et entraîner une embolie pulmonaire.

Le Dr Lê Tu Phuong Thao, du service de neurologie, département de médecine interne de l’hôpital FV, a présenté au congrès le rôle de la technique de thrombectomie mécanique dans le traitement de l’AVC ischémique aigu à l’aide d’un dispositif stent retriever.

Cette méthode, qui permet de désobstruer les grosses artères occluses, s’est avérée être l’un des traitements les plus efficaces pour l’infarctus cérébral aigu, en particulier lorsqu’elle est réalisée dans les six premières heures suivant l’apparition des symptômes.

Les médecins et experts présents au congrès ont également discuté de divers sujets, tels que la fibrillation auriculaire, une pathologie du rythme cardiaque de plus en plus courante dans la population, et qui est responsable de 25% des cas d'AVC.

Le Professeur associé, Dr Pham Nguyên Vinh, vice-président de l'Association de cardiologie du Vietnam, a présenté une vue d’ensemble ainsi qu’une mise à jour des dernières recommandations en matière de diagnostic et de traitement de la fibrillation auriculaire, en soulignant l’importance d’une prise en charge globale et personnalisée pour chaque patient.

Ces informations sont précieuses pour les médecins traitant la fibrillation auriculaire, car elles permettent de réduire les risques de complications et d’améliorer la qualité de vie des patients.

Toujours en lien avec ce sujet, le Dr Hoàng Quang Minh, du service de cardiologie et de cardiologie interventionnelle de l’hôpital FV, a présenté les dernières mises à jour sur l’ablation par radiofréquence de la fibrillation auriculaire, combinée avec un système de cartographie 3D pour "corriger" le rythme cardiaque.

Cette méthode est couramment utilisée à l’hôpital FV. Selon le Dr Minh, l’ablation de la fibrillation auriculaire est désormais considérée comme le traitement de première ligne, sûr et efficace, avec une précision et une personnalisation croissantes grâce aux avancées technologiques modernes.

Texte et photos : Minh Thu/CVN