Inauguration de l’Hôpital général régional de Hoc Môn

Lancé en 2021, l’hôpital dispose d’une capacité de 1.000 lits d’hospitalisation, répartis sur 12 étages modernes. Cette infrastructure vise à désengorger les hôpitaux de niveau central et ceux du centre-ville, tout en répondant aux besoins médicaux essentiels de la population locale. L’établissement est conçu pour devenir un hôpital général complet, regroupant toutes les spécialités médicales majeures.

Selon Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la mise en œuvre du projet illustre les efforts de la ville pour garantir un accès équitable aux soins de santé, notamment dans les zones où les infrastructures médicales sont encore limitées.

Elle a précisé : "L’investissement ne se limite pas à la construction d’infrastructures modernes, mais s’accompagne d’une amélioration globale de la qualité des services de santé, de la formation des ressources humaines jusqu’à l’optimisation des mécanismes de fonctionnement".

Mme Thúy a également appelé l’hôpital de Hoc Môn à finaliser rapidement son organisation interne, à renforcer ses effectifs et à bâtir une stratégie de développement de ressources humaines locales garantissant un niveau de soins conforme aux équipements nouvellement investis.

Un centre de santé stratégique pour le Nord-Ouest de la ville

L’hôpital a pour mission de devenir le centre de réception et d’urgence de première ligne pour la région Nord-Ouest de Hô Chi Minh-Ville, capable de traiter efficacement les cas graves comme les pathologies cardiaques, les AVC et autres urgences médicales aiguës.

Les autorités municipales prévoient également d’élargir le champ d’action de l’hôpital afin qu’il puisse accueillir des patients en provenance des provinces voisines comme Tây Ninh et Long An, et à plus long terme, du Laos et du Cambodge, sous réserve de garantir un niveau de compétence médicale suffisant.

"Le secrétaire général du Parti municipal a donné pour orientation d’exonérer prochainement les citoyens de frais d’hospitalisation. Pour y parvenir, la ville doit d’abord bâtir un réseau d’hôpitaux solides en termes de ressources et de revenus. C’est pourquoi nous plaçons la santé préventive au cœur de notre stratégie", a ajouté Mme Thuy.

Un jalon majeur dans le développement du système de santé de la ville

Le Dr Tang Chi Thuong, directeur du Service municipal de la santé, a souligné que l’entrée en service de cet hôpital moderne constitue une étape significative dans le renforcement du système de santé en périphérie urbaine.

Selon lui, la priorité à court terme est d’assurer un fonctionnement efficace de l’établissement. Cela implique le recrutement et la formation de personnel hautement qualifié, tant sur le plan médical que dans la gestion hospitalière - une condition indispensable pour répondre aux attentes des habitants et des autorités locales vis-à-vis de cet hôpital de première ligne.

En parallèle, le secteur de la santé intensifiera la collaboration avec les hôpitaux spécialisés de haut niveau, à travers des partenariats techniques, des modèles de services satellites, et le transfert de compétences, afin d’accélérer le développement global des capacités médicales de l’hôpital.

Le Dr Thuong a conclu en affirmant que son service continuerait à travailler avec les services concernés pour doter rapidement l’hôpital de technologies de pointe, à la hauteur de ses infrastructures. Cela permettra aux habitants de Hoc Môn et des environs de bénéficier de soins de santé de qualité, dans un cadre moderne et rassurant.

Texte et photos : Quang Châu/CVN