Période 2025-2030

Vingroup : 1.000 milliards de dôngs pour le projet de secours préhospitaliers

Photo : VNA/CVN

Le projet national de secours préhospitaliers (période 2025-2030) est une initiative majeure visant à établir un système moderne et cohérent en la matière, contribuant ainsi à améliorer la qualité des soins d’urgence. Il vise aussi à améliorer la qualité des soins d’urgence médicale et à renforcer l’accès aux services d’urgence pour la population.

Une avancée stratégique pour la santé

Cette dotation a été annoncée lors de la conférence sur le projet national de soins ambulatoires d’urgence pour la période 2025-2030, organisée par le ministère de la Santé. Lors de l’événement, le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a souligné que le Vietnam accordait depuis longtemps une grande importance aux activités de secours, de réanimation et de lutte contre les intoxications au sein des hôpitaux, y compris aux secours préhospitaliers. Les quatre localités sélectionnées doivent collaborer étroitement avec le Département de gestion des soins de santé et Vingroup afin d’assurer une mise en œuvre efficace.

Nguyên Viêt Quang, vice-président et directeur général de Vingroup, a affirmé que le groupe aspirait à coopérer avec le ministère de la Santé et les autorités locales pour renforcer les services de secours préhospitaliers, contribuant ainsi à offrir des soins médicaux efficaces tout en améliorant la santé publique.

Vingroup, un acteur engagé au service de la communauté

Photo : VNA/CVN

Ainsi, Vingroup mènera des actions coordonnées pour améliorer la qualité et le fonctionnement dudit système, tout en renforçant l’accès des citoyens aux services de secours.

De plus, Vingroup investira également dans la modernisation des équipements et dispositifs, notamment les ambulances, ainsi que dans la formation du personnel médical, des secouristes et des habitants aux techniques de premiers secours. Le groupe financera aussi des équipements destinés à la formation et à divers autres domaines.

Vingroup prévoit par ailleurs de financer l’installation de défibrillateurs automatiques (DEA) dans les lieux publics tels que les gares, ports, aéroports et établissements scolaires, afin de mieux prévenir les accidents cardiovasculaires.

En outre, Vingroup soutiendra la mise en place d’un système de communication et de coordination d’urgence, permettant d’accélérer la connexion entre les équipes d’intervention et les hôpitaux.

Le Vietnam enregistre chaque année environ 1,2 million d’accidents, dont plus de 10.000 décès ou séquelles liés à l'absence de soins d'urgence. Le renforcement des compétences en matière de secours est essentiel, en particulier pour les équipes de première ligne et les forces armées. Ainsi, la mise en œuvre du projet de secours préhospitaliers représente une avancée majeure, permettant de sauver des millions de vies à l'avenir. Cette initiative reflète également l'engagement sociétal constant de Vingroup depuis sa création.

Thai Hà/CVN