Orthopédie : applications médicales avancées pour améliorer le traitement

L'événement a rassemblé de nombreux experts de premier plan dans les domaines de l'orthopédie, de la réadaptation, de la médecine musculo-squelettique interne et de l'anesthésie ainsi que de la réanimation, fournissant les dernières mises à jour sur les maladies musculo-squelettiques d'intérêt.

L'atelier était l'une des activités annuelles démontrant l'engagement de l'hôpital FV à être le pionnier de l'application de méthodes de traitement modernes, tout en partageant des connaissances pratiques avec la communauté médicale nationale. Les présentations du programme sont non seulement à jour, mais reflètent également des expériences de traitement réelles, aidant les médecins à améliorer l'efficacité du traitement des patients.

Lors du symposium organisé par l'hôpital FV, de nombreuses nouvelles avancées dans le traitement des maladies musculo-squelettiques et orthopédiques ont été mises à jour, notamment : hallux valgus, pieds plats, luxation de l'épaule, polyarthrite rhumatoïde et méthodes pour aider les patients à ressentir moins de douleur après une chirurgie de remplacement de la hanche et du genou.

Il s'agit de l'effort de FV Hospital pour appliquer des méthodes de traitement avancées au niveau international et les partager avec la communauté médicale nationale, contribuant ainsi à promouvoir une application généralisée et apportant des avantages pratiques aux patients au Vietnam.

"L'atelier a réuni de nombreux experts de premier plan en orthopédie, réadaptation et anesthésie à Hô Chi Minh-Ville qui ont partagé leurs connaissances sur la combinaison entre nouvelles recherches et expérience pratique, aidant les médecins à améliorer l'efficacité des traitements", a indiqué le Professeur agrégé-Dr Dô Phuoc Hung, président de la conférence.

Il a analysé la luxation de l'épaule : faut-il la traiter de manière conservatrice ou chirurgicale ? Selon lui, environ 50% des patients traités de manière conservatrice ne présentent pas de nouvelle luxation. La chirurgie permet de réduire le taux de récidive, notamment chez les athlètes, mais peut également entraîner des complications et doit être soigneusement étudiée au cas par cas.

Texte et photo : Minh Thu/CVN