Santé

L’hôpital FV : 8 millions d'USD investi dans la radiochirurgie robotique intégrant l’IA

L’hôpital FV devient ainsi le deuxième établissement en Asie du Sud-Est, et le premier au Vietnam, à investir dans cette technologie.

Il s’agit du premier investissement d’envergure annoncé par l’hôpital FV depuis janvier 2024, date à laquelle le groupe Thomson Medical (Singapour) a officiellement finalisé l’acquisition de l’établissement.

Lors de la cérémonie d’annonce, le Dr. Jean Marcel Guillon, directeur général de l’hôpital FV, a précisé que le système CyberKnife est actuellement le seul robot de radiochirurgie au monde, développé par le groupe américain Accuray, permettant un traitement non invasif de différents types de tumeurs dans le corps humain.

Le robot sera transporté par voie maritime et assemblé au Vietnam. Les premiers traitements pourraient commencer dans 18 mois, soit en novembre 2026.

Toujours selon Marcel Guillon, le robot CyberKnife ne constitue que le premier volet d’un projet d’extension du Centre d’oncologie Hy Vong. Il a précisé : "En plus du robot CyberKnife, le Centre d’oncologie recevra d’autres investissements dans des solutions de traitement avancées, dans le but de faire de Hy Vong l’un des centres de traitement du cancer les plus réputés d’Asie".

Le montant total de l’investissement pour la modernisation complète du Centre Hy Vong n’a pas été révélé, mais Jean Marcel Guillon a indiqué qu’après ces investissements, la capacité de traitement de l’hôpital FV devrait augmenter de 35%.

Nguyên Thanh Duy, directeur général de TD Tech, représentant d’Accuray au Vietnam, a déclaré que CyberKnife est le seul robot de radiochirurgie au monde capable de personnaliser le traitement du cancer en temps réel, une technologie connue sous le nom de radiothérapie en temps réel.

Enfin, une excellente nouvelle annoncée par le Dr. Jean Marcel Guillon : les patients traités avec le robot CyberKnife à l’hôpital FV bénéficieront d’une prise en charge de 45 à 50% des frais de traitement par l’assurance maladie.

Minh Thu/CVN