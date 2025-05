Santé

Plus de 2.000 personnes participent à la 4e Journée nationale de la nutrition communautaire au Vietnam

Le 11 mai, à Hô Chi Minh-Ville, plus de 2.000 personnes ont participé avec enthousiasme à la 4 e Journée nationale de la nutrition communautaire au Vietnam, un événement annuel organisé conjointement par le journal Suc Khoe & Doi Song et Herbalife Vietnam. Placée sous le thème "Persévérance et diffusion", l’édition de cette année s’est démarquée par son ampleur croissante et la richesse de ses contenus, affirmant l’importance capitale de la nutrition et de l’activité physique dans le maintien de la santé publique.

>> Le Vietnam élimine officiellement le trachome

>> Santé mentale : la thérapie IA devient réalité, pas toujours sous contrôle

>> Le Vietnam vise les soins médicaux gratuits pour tous d’ici 2035

Parmi les participants figuraient le Professeur agrégé, Docteur Trân Văn Thuân, vice-ministre de la Santé, des experts de la santé de renom, ainsi que 20 équipes sélectionnées parmi près de 100 candidates, accompagnées de milliers de citoyens venus de Hô Chi Minh-Ville et des provinces du Sud.

Après trois éditions réussies, la Journée nationale de la nutrition communautaire s’est imposée comme un rendez-vous éducatif et inspirant, visant à sensibiliser le public à l’importance d’une alimentation équilibrée et de l’activité physique pour améliorer la condition physique et intellectuelle de la population, aujourd’hui et demain.

Des activités dynamiques, utiles et créatives

Le programme a été ponctué par 20 prestations originales des équipes participantes, véhiculant des messages positifs autour de la santé, du sport, et de la nutrition. Les performances variées, allant de l’aérobic à la zumba en passant par la gymnastique, ont créé une atmosphère vivante et motivante, encourageant un mode de vie actif et sain.

En parallèle, dix stands de conseil nutritionnel par des experts ont permis à de nombreux visiteurs de recevoir des conseils personnalisés, fondés sur des données scientifiques, pour adapter leur alimentation et prendre soin de leur santé selon leur condition physique individuelle.

À cette occasion, les organisateurs ont offert 2.000 cadeaux santé gratuits, en guise de remerciement et d’encouragement à adopter un mode de vie équilibré et durable.

Un appel fort du vice-ministre de la Santé

Dans son discours, le vice-ministre Trân Van Thuân a souligné le rôle fondamental de la nutrition dans la santé publique, en particulier face à la montée des maladies non transmissibles. Il a appelé la population à réduire la consommation de fast-foods et de boissons sucrées, à augmenter l’apport en légumes, fruits et poissons, et à pratiquer au moins 30 minutes d’exercice physique chaque jour.

"Commençons par des gestes simples : des repas équilibrés, moins d’aliments transformés, et une activité physique régulière. Ces petits efforts peuvent construire un Vietnam en meilleure santé, tourné vers un développement durable", a-t-il déclaré.

Des progrès mais aussi de nouveaux défis nutritionnels

Selon le ministère de la Santé, le taux de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans au Vietnam a chuté à 19,6% en 2020, soit un niveau moyen selon les critères de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La consommation moyenne de fruits et légumes par habitant s’est également nettement améliorée.

Cependant, le Vietnam est désormais confronté à une autre crise : l’augmentation rapide du surpoids et de l’obésité, notamment chez les enfants. En une décennie, le taux de surpoids chez les 5-19 ans est passé de 8,5% en 2010 à 19% en 2020. Chez les adultes, environ 25% sont en surpoids ou obèses.

"Ce sont des chiffres alarmants, car ils entraînent une augmentation des maladies non transmissibles comme le diabète, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, voire certains cancers", a averti le vice-ministre.

Cette évolution est en grande partie due à l’augmentation de la consommation d’aliments ultra-transformés et de boissons sucrées, associée à un manque d’activité physique, en particulier chez les jeunes urbains. Le vice-ministre estime que des mesures urgentes sont nécessaires, à tous les niveaux - politique, familial et communautaire.

Une stratégie nationale pour une nutrition durable

Face à ces défis, le Vietnam met en œuvre sa Stratégie nationale de nutrition pour la période 2021-2030, qui vise à promouvoir une alimentation saine, garantir la sécurité alimentaire et renforcer l’activité physique, en particulier chez les enfants, les femmes enceintes et les populations vulnérables, notamment dans les régions montagneuses et les minorités ethniques.

Par ailleurs, le programme "Les 1.000 premiers jours de la vie" a pour objectif d’assurer un développement physique et intellectuel optimal dès la naissance.

Le ministère a également publié "dix recommandations pour une nutrition équilibrée", soulignant l’importance d’une alimentation variée, de l’exercice physique, et de la prévention des carences en micronutriments, tout en limitant la consommation de sucre, de sel et de graisses saturées.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du Vietnam à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, notamment l’objectif d’éradiquer la faim et toutes les formes de malnutrition d’ici 2030.

Un esprit de bien-être qui se propage dans la communauté

Au-delà d’un simple événement de sensibilisation, la Journée nationale de la nutrition communautaire s’est affirmée comme un espace d’échange et de pratique où chacun peut adopter des habitudes de vie saines. Les meilleures équipes ont été récompensées, encourageant l’ensemble de la communauté à suivre leur exemple.

Par ses nombreuses activités engageantes et constructives, le programme a contribué à renforcer la conscience collective autour de la santé, posant les bases d’une société plus dynamique et en meilleure santé.

Sous le thème "Persévérance et diffusion", l’édition de cette année a réussi à transmettre des valeurs de santé, de beauté et de bien-être à chaque participant - une base essentielle pour bâtir un Vietnam fort, dès aujourd’hui et pour les générations futures.

Texte et photos : Quang Châu/CVN