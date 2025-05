Le Vietnam vise les soins médicaux gratuits pour tous d’ici 2035

>> Améliorer la qualité d’examens et de soins médicaux

>> La VNA pour le Sud offre des cadeaux ainsi que des soins médicaux gratuits à Ben Tre

>> Le PM propose de renforcer la qualité de l’éducation et des soins médicaux pour tous

Photo : VNA/CVN

La direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, visant à instaurer la gratuité des soins hospitaliers pour tous, ne constitue pas seulement une orientation stratégique à long terme et un objectif que le secteur de la santé s’efforce d’atteindre. Il s’agit également d’une politique profondément humaine, répondant aux aspirations du peuple et touchant le cœur de millions de personnes, a affirmé Trân Van Thuân.

Selon lui, la mise en œuvre de cette politique apportera de nombreux effets positifs. Elle permettra d’améliorer l’accès aux services de santé, de favoriser la prévention proactive, de renforcer le diagnostic et le traitement précoces des maladies, et d’optimiser l’utilisation des ressources financières du secteur. Elle contribuera aussi à réduire le fardeau économique pesant sur les personnes malades et à offrir davantage d’opportunités de sortir de la pauvreté.

Le vice-ministre a également mis en avant l’impact social de cette politique, qui vise à promouvoir l’équité dans l’accès aux soins, notamment en faveur des minorités ethniques et des populations vivant dans les zones reculées. Cela permettra de mieux protéger les groupes vulnérables et de réduire les inégalités entre riches et pauvres.

Dans ce cadre, le ministère de la Santé vise à ce que 100% des Vietnamiens bénéficient d’un examen de santé régulier chaque année sur la période 2026-2030, grâce à un budget estimé à 25.000 milliards de dôngs, soit environ un milliard de dollars. Par ailleurs, 90% de la population auront pleinement accès à la prévention des maladies, à la promotion de la santé, à la vaccination complète, aux soins de santé reproductive, à la santé mentale et aux services de santé scolaire.

L’un des objectifs majeurs de cette période sera aussi le développement des dossiers de santé électroniques permettant une gestion continue de la santé tout au long de la vie, ainsi que l’extension de la couverture de l’assurance maladie à 100% de la population.

Entre 2030 et 2035, le ministère prévoit de réviser en profondeur la Loi sur l’assurance maladie, afin de parfaire progressivement la politique de gratuité des soins de santé pour tous.

Les orientations fixées par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, notamment les consultations médicales périodiques gratuites et la gratuité des frais d’hospitalisation, ne sont pas seulement des objectifs de santé publique. Elles constituent un message politique fort, rappelant que les politiques doivent être conçues par le peuple, pour le peuple, au service d’un Vietnam en développement durable.

Trân Van Thuân a conclu en affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une idée irréaliste, à condition de disposer d’une volonté politique suffisamment forte, d’un consensus social large et d’une feuille de route claire et rigoureuse pour leur mise en œuvre.

VNA/CVN