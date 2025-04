Hô Chi Minh-Ville

Plus de 1.000 participants à la conférence scientifique 2025 de l’hôpital Cho Rây

L’hôpital Cho Rây a organisé sa conférence scientifique annuelle, réunissant plus de 1.000 professionnels de santé venus du Vietnam et de l’étranger. L’événement marque un tournant à la fois en qualité et en ampleur, avec un nombre record de communications scientifiques présentées.