Hô Chi Minh-Ville

Le modèle "école - dispensaire" pour une bonne santé bucco-dentaire des élèves

Graphique : CTV/CVN

Les résultats enregistrés confirment une diminution nette et progressive de la prévalence des affections bucco-dentaires au fil des interventions. Le taux global de caries est passé de 64% lors de la première phase à 51% en deuxième phase, pour atteindre 40% dans la troisième. Dans le détail, la carie des dents temporaires est tombée de 49% à 33%, tandis que la carie des dents permanentes a chuté de 27% à seulement 8%. Fait particulièrement marquant, la carie des premières molaires permanentes a été réduite de manière spectaculaire, de 22% à 7%. Parallèlement, la gingivite a connu une amélioration notable, passant de 45% à seulement 10%.

Ces données illustrent clairement l’impact positif du programme dans le dépistage précoce, le suivi et la prise en charge efficace des problèmes dentaires chez les enfants. Les cas détectés sont immédiatement signalés aux enseignants et aux parents pour permettre une orientation vers les soins appropriés. Par ailleurs, des mesures de prévention sont systématiquement mises en place : 100 % des élèves examinés bénéficient d’une application de vernis fluoré, et les enfants identifiés à risque reçoivent un scellement prophylactique des sillons dentaires.

Photo : Quang Châu/CVN

Un point particulièrement encourageant est que l’amélioration de la santé dentaire a été constatée de manière homogène dans toutes les classes et localités participantes. Ce constat renforce la pertinence du modèle et sa capacité à être élargi à plus grande échelle.

Le modèle "école - dispensaire" présente de nombreux avantages concrets. Il permet d’offrir des soins dentaires gratuits directement sur le lieu scolaire, ce qui réduit considérablement les coûts et les déplacements pour les familles. En outre, les établissements peuvent suivre en temps réel l’état de santé bucco-dentaire de leurs élèves via le système de gestion disponible à l’adresse https://quanlyskcd.medinet.org.vn, leur permettant ainsi d’adopter des plans d’action ciblés et efficaces.

Pour le secteur de la santé, ce modèle permet non seulement de collecter des données épidémiologiques précieuses sur la santé bucco-dentaire des enfants, mais contribue également au renforcement des compétences professionnelles du personnel médical de proximité. Il s'agit là d’un pas important vers l’amélioration globale de la qualité des soins de santé communautaires.

Forte des résultats prometteurs obtenus au cours des trois phases pilotes menées sur deux années, Hô Chi Minh-Ville prévoit d’étendre le modèle à plus grande échelle à partir de l’année scolaire 2025-2026 et au-delà. Avec le soutien conjoint du secteur de la santé, de l’éducation et de l’ensemble de la société, cette initiative aspire à former une génération d’élèves en bonne santé, confiants et épanouis, incarnant pleinement l’engagement de Hô Chi Minh-Ville pour la protection et le développement intégral des jeunes, dans un environnement éducatif sûr, moderne et durable.

Quang Châu/CVN