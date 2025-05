Hôpital Cho Rây

Six transplantations d'organes réussies pendant les congés

L'hôpital Cho Rây a annoncé le 4 mai avoir mené à bien six transplantations d'organes à partir de donneurs en état de mort cérébrale durant les congés de la Réunification nationale, du 30 avril au 4 mai.

Selon le Dr Du Thi Ngoc Thu, responsable de l'unité de coordination des transplantations d'organes humains de l'hôpital Cho Rây, l'établissement a réussi à prélever et transplanter un foie, deux reins, deux cornées et de la peau sur six patients en espace de 24 heures. La dernière intervention chirurgicale s'est achevée à 20h00 le 3 mai.

La peau a été greffée sur une patiente de 62 ans souffrant de brûlures graves. Un patient de 62 ans, atteint de cirrhose due à l'hépatite B, a reçu le foie. Deux patientes atteintes de dystrophie cornéenne ont bénéficié des deux cornées. Quant aux deux reins, ils ont été transplantés chez une femme de 51 ans et un homme de 48 ans, tous deux atteints d'insuffisance rénale chronique terminale.

À l'heure actuelle, l'état de santé des six receveurs d'organes est stable et ils font l'objet d'une surveillance médicale attentive.

