Le Vietnam participe à l'exercice naval multilatéral Komodo 2025

Photo : QĐND/CVN

Le navire 09 de la brigade 171 de la région 2 de la Marine vietnamienne a participé au défilé ce matin-là. MNEK 2025, organisé par l'Indonésie, regroupe environ 3.000 soldats de la Marine de 37 pays et un total de 40 navires de guerre de 17 pays, dont 17 navires de guerre indonésiens.

Avec pour objectif une région Indo-Pacifique ouverte, inclusive et résiliente, MNEK 2025 comprend des exercices coordonnés de recherche et de sauvetage maritimes, garantissant que les pays peuvent réagir ensemble aux situations inattendues dans la région.

La Marine vietnamienne a participé à un séminaire sur la sécurité maritime, à des exercices de commandement et d'état-major au quai, à des exercices de tir réel en mer et à des activités d'échanges culturels et sportifs.

Le contre-amiral de la Marine indonésienne, Yayan Sofiyan, a déclaré que l'exercice s'inscrivait dans le cadre de l'aide humanitaire, contribuant à la stabilité régionale et mondiale et à la gestion des catastrophes naturelles.

Dans le cadre de cet événement, des activités sont également prévues, notamment l’ouverture des navires de guerre au public pour des visites, offrant ainsi à la population locale et aux touristes l’opportunité de découvrir les navires de guerre modernes de nombreux pays.

Sont également programmés un Salon de la Défense, le Programme d'action citoyenne en ingénierie (ENCAP), le 6e Symposium international sur la sécurité maritime (MISS), ainsi que le Medical Citizen Action Program (MEDCAP), un programme de services de soins de santé communautaires.

VNA/CVN