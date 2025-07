Le Vietnam et la Chine concluent leur premier exercice d'entraînement militaire conjoint

L'exercice revêtait une signification importante dans le renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense, la consolidation de l'amitié traditionnelle et la promotion de la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine pour la paix, la stabilité et le développement régional.

Organisé du 21 au 30 juillet, l'exercice d'entraînement a mobilisé 140 officiers et soldats, plus de 20 véhicules et plus de 170 équipements et matériels. Il s'est concentré sur des contenus essentiels tels que la reconnaissance, le camouflage, le contrôle des drones (véhicules aériens sans pilote ou UAV), le tir, les secours médicaux, la défense chimique, la logistique de terrain, le combat à la baïonnette et les opérations tactiques coordonnées.

Parallèlement à l'entraînement militaire, des activités culturelles et sportives, notamment le basket-ball, le tennis de table, les échecs, la calligraphie, la médecine traditionnelle et les spectacles artistiques, ont été organisées, contribuant à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles entre les soldats des deux pays.

Lors de la cérémonie, le général de brigade Chen Liang, commandant adjoint de la force terrestre du commandement du théâtre d'opérations du sud de l'Armée populaire de libération de Chine, a salué cet exercice comme une étape concrète dans la mise en œuvre des engagements communs visant à renforcer la coopération militaire et à approfondir une profonde amitié, qualifiée de "camarades et frères".

Au nom de la délégation vietnamienne, le général de brigade Nguyên Van Lich, commandant adjoint de la Région militaire 1, a affirmé que la réussite de l'exercice marquait une avancée significative, illustrant la capacité de coordination concrète entre les forces terrestres des deux pays dans les missions de maintien de la paix, de la stabilité et la sécurité dans les zones frontalières.

VNA/CVN