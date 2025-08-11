Un navire de guerre vietnamien participe à l’AMNEX 3

La frégate lance-missiles 016 (frégate Quang Trung), appartenant à la Région navale 4, a quitté le 10 août, la base navale de Cam Ranh, province de Khanh Hoa (Centre) pour se rendre à Penang, en Malaisie, afin de participer au 3 e Exercice naval multilatéral de l'ASEAN (AMNEX 3).

>> Le Vietnam participe à la 14e réunion des vice-ministres de la Défense ASEAN -Japon

>> Le Vietnam à la Réunion restreinte des ministres de la Défense de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Conduite par le colonel Nguyên Vinh Nam, commandant adjoint de la Région navale 4, la délégation vietnamienne prendra part à de nombreuses activités, tant à quai qu’en mer. Parmi elles : la cérémonie d’ouverture et de clôture de l’exercice, une parade navale des pays de l’ASEAN, des exercices en mer (formation, ravitaillement, réponses aux menaces maritimes), des conférences techniques, des visites de navires...

La participation du Vietnam à AMNEX 3 traduit la volonté du pays de renforcer l’intégration internationale et la coopération en matière de défense. Cet engagement vise à améliorer la coordination régionale face aux défis communs en matière de sécurité maritime et à renforcer la confiance entre les marines des pays de l’ASEAN, dans un esprit de paix, de stabilité et de développement.

Ce déploiement permet également à la Marine populaire du Vietnam de perfectionner ses capacités de commandement, d’opérations prolongées en mer, de maîtrise des équipements modernes et d’organisation d’événements internationaux. Il reflète aussi la responsabilité du Vietnam en tant que membre actif des forums navals régionaux, et sa volonté de répondre positivement à l’invitation de la Marine royale malaisienne.

VNA/CVN