Accord EVFTA : ensemble vers une coopération ambitieuse et durable

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères, l’ambassade du Vietnam en Belgique et la délégation vietnamienne auprès de l’Union européenne (UE) ont organisé, le 6 juin à Bruxelles, un séminaire intitulé : "Accord EVFTA (Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE) : bilan de la mise en œuvre au cours des cinq dernières années et orientations pour une utilisation plus efficace dans le nouveau contexte".

L'événement s’inscrivait dans le cadre des activités marquant le 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’UE.

Le séminaire a rassemblé quelque 350 participants, illustrant l'ampleur et l'importance de la discussion. Parmi eux figuraient des représentants de la Commission européenne et du Parlement européen, des agences commerciales européennes de premier plan, des ambassadeurs et des représentants d'ambassades de pays de l'ASEAN à Bruxelles, ainsi que des instituts de recherche belges et européens réputés. Environ 80 associations, centres de promotion du commerce et entreprises belges et européennes étaient également présents, soulignant l'intérêt du secteur privé pour l'avenir de l'EVFTA.

Côté vietnamien, étaient présents des responsables de plusieurs ministères, villes et provinces ainsi que 35 entreprises et de nombreuses sociétés vietnamiennes opérant en Europe.

Dans son discours d’ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a souligné l’importance politique, stratégique et socio-économique majeure de l’EVFTA pour le Vietnam comme pour l’UE. Elle a insisté sur le rôle de l’accord dans le renforcement de la confiance stratégique mutuelle, fruit de 35 années de relations bilatérales.

Les intervenants ont discuté des impacts de l’EVFTA sur les relations Vietnam - UE au cours des cinq dernières années en identifiant les réussites, les lacunes et les enseignements tirés. Ils ont aussi analysé les nouvelles dynamiques internationales et régionales, proposant des mesures pour optimiser la mise en œuvre de l’EVFTA durant la période 2025-2030.

L’ambassade du Vietnam en Belgique et la délégation vietnamienne auprès de l’UE ont présenté un rapport de recherche intitulé "Évaluation de la mise en œuvre de l’EVFTA après cinq ans", enrichi d’analyses et de commentaires du point de vue européen.

L'EVFTA s'est affirmé comme un pilier essentiel de la coopération économique, même face aux défis majeurs tels que la pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques. C'est ce qu'a souligné l'ambassadeur Nguyên Van Thao, qui a affirmé que l'accord avait non seulement dynamisé les échanges commerciaux et les investissements, mais avait aussi contribué à stabiliser les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Cependant, il a également rappelé que le plein potentiel de cet accord reste largement inexploité et qu'il faudra le mobiliser davantage à l'avenir. Les accords importants tels que l’EVFTA et l’EVIPA témoignent d’une vision commune visant à promouvoir un partenariat global, a-t-til ajouté.

De leur côté, Iuliu Winkler, vice-président de la Commission du commerce international du Parlement européen, et Maria Martin-Prat De Abreu, directrice générale adjointe à la Direction générale du commerce de la Commission européenne, ont rappelé que l'EVFTA était non seulement mutuellement bénéfique, mais qu'il comptait aussi parmi les accords de libre-échange les plus réussis de l'UE. Tous deux ont exprimé la volonté de l'UE de continuer à collaborer avec le Vietnam pour hisser leur relation à un partenariat stratégique global, tout en réaffirmant l'engagement de l'UE à demeurer un partenaire fiable.

Au séminaire, plusieurs chercheurs et représentants des milieux d’affaires européens et belges ont formulé des recommandations concrètes visant à améliorer l’exploitation de l’accord, afin de garantir des bénéfices tangibles pour les acteurs économiques des deux parties.

