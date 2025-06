Cinq ans de l’EVFTA : un partenariat économique tourné vers l’avenir

Depuis août 2020, l’EVFTA a permis aux deux parties de renforcer leurs échanges, y compris au plus fort des crises sanitaires et géopolitiques. Dans un contexte marqué par la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales, le commerce bilatéral a progressé de manière soutenue, avec une croissance annuelle estimée entre 12% et 15%.

Les exportations vietnamiennes vers l’Europe ont connu un véritable bond en avant, témoignant de la dynamique positive générée par cet accord.

Côté européen, les perspectives restent résolument positives. Selon une récente enquête sur l’indice de confiance des entreprises menée par la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), 58% des entreprises de l’UE se montrent relativement optimistes quant aux perspectives commerciales au Vietnam pour les cinq prochaines années, tandis que 17% affichent un optimisme marqué.

Lors d’un séminaire organisé à Bruxelles le 6 juin dernier, Lin Goethals, directrice de l’Institut européen d’études asiatiques, souligne : "L’EVFTA a clairement dynamisé les échanges bilatéraux. S’il subsiste des marges d’optimisation, les tendances observées confirment l’efficacité du dispositif".

L’accord s’inscrit également dans une reconfiguration plus large des stratégies européennes en Asie. En tant que membre clé de l’ASEAN, le Vietnam constitue une plateforme logistique et industrielle idéale pour accéder aux marchés asiatiques majeurs, tels que la Chine, le Japon ou la République de Corée, et notamment l’Asie du Sud-Est.

Pour Nguyên Van Thao, ambassadeur du Vietnam en Belgique et auprès de l’Union européenne, le moment est venu de franchir une nouvelle étape. "Les cinq dernières années ont permis à l’UE de mieux comprendre les atouts du Vietnam. L’heure est à l’exploitation pleine et entière des leviers offerts par l’EVFTA", indique-t-il.

Coopération élargie : de l’agriculture à l’innovation

La complémentarité des économies vietnamienne et européenne ouvre de nouvelles perspectives, particulièrement dans un contexte mondial nécessitant la diversification des chaînes d’approvisionnement.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Les deux parties partagent une vision commune d’un système commercial multilatéral fondé sur des règles équitables, transparentes et durables.

Après près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau), le Vietnam entreprend des transformations institutionnelles majeures, développe ses infrastructures et ses ressources humaines, renforçant ainsi sa compétitivité et son environnement d’investissement. Le pays se concentre désormais sur les secteurs des sciences et technologies et de l’innovation - domaines où l’UE excelle et où le Vietnam a des besoins de développement urgents.

"Si les secteurs traditionnels tels que l’agriculture, les services financiers ou les boissons ont jusqu’ici concentré l’essentiel des échanges, de nombreuses autres filières à fort potentiel restent à explorer. L’EVFTA pourrait ainsi devenir un vecteur accru d’opportunités, au bénéfice tant des entreprises que des citoyens des deux régions", estime Luliu Winkler, membre de la commission du commerce international (INTA) du Parlement européen.

Le Vietnam poursuit une série de réformes structurelles visant à améliorer l’attractivité de son climat d’affaires. Cette trajectoire inspire confiance aux investisseurs européens, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie.

"Nous avons observé des résultats concrets depuis la mise en œuvre de l’accord. Le Vietnam progresse rapidement, et le potentiel reste considérable", témoigne Frederic Hai Âu Nguyên, du groupe belge P&V.

Avec des résultats probants après cinq années de mise en œuvre, l’EVFTA continue d’être un moteur important pour le développement substantiel, équilibré et durable des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et l’UE.

VOV/VNA/CVN