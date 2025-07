L'Inde est un marché encore à explorer pour les entreprises vietnamiennes

L’événement a réuni près de 100 entreprises vietnamiennes issues de secteurs tels que l’alimentation, les produits de la mer, la transformation agricole, l’électronique, l’ameublement, la logistique, le tourisme et les technologies.

Le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bùi Trung Thuong, a souligné le vaste potentiel de l’Inde, quatrième économie mondiale avec plus de 1,46 milliard d’habitants et une classe moyenne en pleine expansion.

Il a souligné que, malgré la complémentarité des liens économiques entre le Vietnam et l’Inde, le commerce bilatéral reste en deçà de son potentiel, en partie en raison de la présence limitée des entreprises vietnamiennes en Inde.

Ces dernières années, plusieurs entreprises vietnamiennes pionnières ont créé des entités juridiques ou des bureaux de représentation en Inde.

Malgré des obstacles juridiques et administratifs initiaux, ces efforts ont porté leurs fruits, améliorant l’accès aux partenaires et aux consommateurs locaux.

Bùi Trung Thuong a souligné que le renforcement de la présence commerciale directe du Vietnam en Inde est crucial pour approfondir des relations commerciales durables.

Le directeur général de KrayMan Consultants LLP, Manan Agarwal, a fourni des informations pratiques sur le cadre juridique des entreprises étrangères en Inde. Il a décrit les procédures d’enregistrement d’une entreprise, la fiscalité, la réglementation des IDE, le rapatriement des bénéfices et les erreurs courantes des nouveaux entrants.

Les entreprises vietnamiennes ont partagé leurs expériences, notamment les longs processus d’enregistrement qui retardent les opérations. Les participants ont convenu que le recours à des cabinets de conseil indiens expérimentés contribuerait à simplifier les procédures, à garantir la conformité juridique et à permettre aux entreprises de se concentrer sur leur pénétration du marché et leur croissance.

Si certaines grandes entreprises vietnamiennes du secteur des services et des véhicules électriques se sont implantées avec succès en Inde, de nombreuses petites et moyennes entreprises rencontrent encore des difficultés en raison, entre autres, des différences entre les systèmes juridiques et des exigences fiscales et administratives complexes.

L’Office du commerce du Vietnam en Inde s’est engagé à poursuivre son soutien par le biais de la promotion commerciale, de conseils juridiques, de la mise en relation de partenaires et de futurs séminaires thématiques.

