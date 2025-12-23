Colombie : le président décrète l'état d'urgence économique

Le président colombien Gustavo Petro a décrété lundi 22 décembre l'état d'urgence économique pour lever de nouveaux impôts après le rejet par le Congrès d'une réforme fiscale pour financer le budget 2026.

À huit mois de quitter le pouvoir, le premier président de gauche de l'histoire de la Colombie veut permettre à son gouvernement d'adopter des taxes spéciales et éviter ce qu'il qualifie de "crise fiscale imminente".

La portée exacte de la mesure et des impôts qui seront mis en place ne sont pas encore connus. L'état d'urgence est décrété pour 30 jours. Le gouvernement de M. Petro veut disposer de 41 milliards de dollars pour l'an prochain.

Actuellement, l'économie colombienne se renforce, les analystes anticipent une hausse du PIB comprise entre 2,6% et 2,7% d'ici la fin de l'année, mais le déficit se creuse.

Les dépenses publiques augmentent parallèlement à l'endettement, sans hausse substantielle des recettes.

Entre 2023 et 2024, le déficit budgétaire a progressé de 2,5 points de pourcentage, et les analystes s'attendent à ce qu'il dépasse les 7% en 2025.

Pour combler cet écart, Gustavo Petro avait misé sur une réforme fiscale visant à collecter, au moyen de nouveaux impôts, environ 4 milliards de dollars à ajouter au budget 2026.

Mais le Congrès a enterré le projet au début du mois.

Selon le décret signé par Petro, la Colombie se trouve face à une "crise fiscale imminente" qui pourrait entraîner "un ajustement drastique" des finances de l'État et affecter le "bien-être de la population".

"Le gouvernement ne laissera pas éclater une crise", avait affirmé le président sur le réseau social X après le refus de sa réforme.

"Si (l'état) d'urgence (économique) n'est pas décrété, il y aura des coupes", avait-il prévenu.

Gustavo Petro, ancien guérillero, a impulsé dès le début de son mandat en 2022 plusieurs réformes du système fiscal, de la santé et du travail. Mais seules les réformes du travail et des retraites ont été promulguées.

