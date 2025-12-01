Fermeture de l'espace aérien vénézuélien : la Colombie condamne la déclaration de Trump

Le président colombien Gustavo Petro a condamné dimanche 30 novembre la déclaration du président américain Donald Trump concernant la fermeture de l'espace aérien vénézuélien, exhortant les pays à respecter l'ordre international.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Aucune compagnie aérienne ne devrait accepter d'ordres illégaux concernant l'espace aérien d'un pays", a déclaré M. Petro sur les réseaux sociaux, exhortant M. Trump à "revenir au respect de l'ordre juridique international".

Il a appelé les pays d'Amérique latine à exiger le respect de la souveraineté régionale et à reprendre les vols normaux, soulignant que seuls les Vénézuéliens ont le droit de choisir leur gouvernement.

Le ministère colombien des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que la décision américaine créait "des tensions inutiles" qui compromettaient la stabilité de l'Amérique latine.

"Les actions non coordonnées au-dessus de l'espace aérien d'un Etat souverain sont contraires à l'esprit de coopération, de bonne foi et de respect mutuel qui devrait guider les relations entre les pays de la région", a-t-il souligné.

M. Trump a affirmé samedi que l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela devait être considéré comme fermé "dans son intégralité".

"À toutes les compagnies aériennes, tous les pilotes, tous les trafiquants de drogue et tous les trafiquants d'êtres humains, veuillez considérer que L'ESPACE AERIEN AU-DESSUS ET AUTOUR DU VENEZUELA EST FERME DANS SON INTÉGRALITÉ", a écrit M. Trump dans un message publié sur son réseau social Truth Social.

Xinhua/VNA/CVN