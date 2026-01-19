Japon : des législatives anticipées prévues le 8 février

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a annoncé lundi 19 janvier qu'elle allait dissoudre vendredi 23 janvier la chambre basse du Parlement, avant de convoquer des élections législatives anticipées le 8 février prochain.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Aujourd'hui, en tant que Première ministre, j'ai décidé de dissoudre la chambre basse le 23 janvier", a déclaré la dirigeante conservatrice lors d'une conférence de presse, expliquant qu'elle voulait laisser le peuple souverain décider si elle était apte à occuper le poste de Premier ministre.

"Je prévois d'organiser les élections générales rapidement, avec le début de la campagne électorale le 27 janvier et le scrutin et le dépouillement des votes le 8 février", a-t-elle ajouté.

Mme Takaichi est devenue en octobre dernier la première femme cheffe du gouvernement japonais. Son gouvernement bénéficie d'un taux d'approbation d'environ 70%. Mais sa coalition ne dispose que d'une faible majorité à la chambre basse du Parlement, ce qui entrave sa capacité à faire adopter son programme politique.

APS/VNA/CVN