Espagne : Alvarez délivre l'Atlético Madrid et poursuit son opération rachat

"L'araignée" pique à nouveau : l'attaquant argentin Julian Alvarez, auteur de son premier but de la saison en Liga face au Deportivo La Corogne (1-0), a permis samedi 24 octobre à l'Atlético Madrid de s'accrocher à sa deuxième place avec une sixième victoire consécutive en championnat.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Deux mois après son transfert avorté au FC Barcelone, le champion du monde 2022, pris en grippe par ses supporters depuis le début de saison, a poursuivi son opération rachat auprès de son public en inscrivant le seul but de la rencontre, à la reprise d'un centre d'Alejandro Grimaldo (48e, 1-0).

Cette deuxième réalisation de la semaine, célébrée sobrement par le buteur argentin, déjà décisif lors du match nul mardi à Stuttgart en Ligue des champions (1-1), permet à l'Atlético (2e) de revenir provisoirement à deux points du Barça (1er), à la veille du Clasico face au Real Madrid (3e).

Interrogé par Movistar+ après le match, l'attaquant de 26 ans est sorti du silence et a "demandé pardon" à son public pour ses déclarations pendant le Mondial-2026, lorsqu'il avait estimé que son transfert serait "la meilleure chose pour tout le monde".

"C'était une erreur de ma part tant sur la forme que dans le moment choisi, et je comprends la colère de nos supporters. Je serais aussi contrarié à leur place. (...) J'espère pouvoir renverser la situation, avec du travail et de l'humilité", a-t-il ajouté.

L'ex-joueur de Manchester City, qui fêtait samedi sa première titularisation de la saison en Liga, tentera lors des prochaines semaines de reconquérir les supporters colchoneros, comme était parvenu à le faire Antoine Griezmann, après son départ chez le rival catalan en 2019.

Toujours privé de son buteur Pierre-Emerick Aubameyang, opéré d'un genou fin septembre, le promu galicien (10e) aurait pu arracher le nul à la dernière seconde, mais le jeune Kevin Sanchez, qui disputait ses premières minutes en professionnel, a buté sur le gardien slovène Jan Oblak (95e) à bout portant.

Mikautadze sur le gong

Plus tôt dans l’après-midi, Villarreal (8e, 12 points), mené 1-0 puis réduit à dix en fin de match après un carton rouge reçu par l’ancien Marseillais Pape Gueye (79e), s’est relancé en remportant un derby renversant (2-1) à Valence (19e, 6 points), grâce à un but à la 96e minute de l’ex-Lyonnais Georges Mikautadze.

Les deux équipes ont terminé à dix contre dix après l’exclusion grotesque du milieu anglais Harvey Elliott, prêté par Liverpool, pour anti-jeu et protestation envers l’arbitre.

À Vallecas, au sud-est de Madrid, le Rayo (17e, 9 points) a sombré sur sa pelouse (3-0) face à Elche (14e, 10 points), dans un match marqué par trois penalties sifflés en première mi-temps : deux inscrits par Federico Redondo, fils de la légende du Real Madrid Fernando, et Fer Niño, et un raté par le Sénégalais Pathé Ciss.

Après quatre matches sans victoire, le Racing Santander (12e, 11 points) s’est donné de l’air en allant s’imposer (2-1) chez l’Espanyol Barcelone (18e, 8 points), avec deux buts du jeune défenseur français Jeanuel Belocian et de l’inévitable Yassir Zabiri, prêté par le Stade Rennais, et auteur de huit réalisations en dix journées.

AFP/VNA/CVN