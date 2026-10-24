Ligue 1 : Nice plombé puis sauvé par Diouf

Coupable sur l'ouverture du score, Yéhvann Diouf a stoppé un pénalty dans le temps additionnel pour offrir à Nice trois points précieux sur la pelouse de Brest (1-2), vendredi 23 octobre en ouverture de la 8 e journée de Ligue 1.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Grâce à ce succès, le premier à l'extérieur de la saison, l'OGC Nice se positionne provisoirement à la 8e place avec 11 points, doublant au passage son hôte du soir, 11e avec 9 unités.

Au coup de sifflet final, tous les joueurs de champ et le banc niçois se sont précipité vers le gardien sénégalais pour le congratuler.

Un épilogue heureux et presque inespéré pour le portier pris en grippe par les supporters des Aiglons, au point que le directeur sportif du club, Roger Ricort, était venu lui apporter son soutien en conférence de presse, mercredi 21 octobre.

Et à la fin du premier quart d'heure, Diouf a aggravé son cas par une énorme bourde. Sorti de sa surface pour participer à la relance du ballon face au pressing brestois, il a pris un temps infini pour se décider et Ludovic Ajorque en a profité pour lui subtiliser le ballon et marquer dans le but vide (1-0).

2 buts en 2 matches pour Wahi

À la 37e, il a même failli coûter un deuxième but en ne dégageant pas en touche un nouveau ballon hors de sa surface. Il a été récupéré par Mama Baldé et Diouf n'a dû son salut qu'à un incompréhensible raté de Kamory Doumbia, à la réception du centre du Guinéen, face au but ouvert.

La difficulté qu'il a eue à maîtiser des frappes de Kenny Lala (47e) et Hugo Magnetti (48e) en début de seconde période n'ont pas davantage redoré son blason.

Et pourtant, faute d'avoir su capitaliser sur cette fébrilité du portier, Brest a été puni par un Nice qui s'est amélioré au fil du match.

C'est Wahi, qui s'était jusque-là essentiellement illustré par ses hors-jeu, qui a devancé un Lala pas très alerte sur ce coup-là, pour glisser son pied et dévier un corner au ras du poteau (1-1, 61e).

Un deuxième but en deux matches après l'ouverture du score contre Lyon (1-2) et cette fois bonifié par un point pour l'Ivoirien qui a peut-être enfin lancé sa saison.

Sept minutes plus tard, Sofiane Diop, entré en jeu cinq minutes plus tôt, aurait même pu renverser le score d'une tête un poil trop décroisée (68e).

Partie remise puisque, sur un ballon bêtement perdu par Bradley Locko, Diop a croisé sa frappe sans contrôle dans la surface pour tromper Selvik (1-2, 83e).

Dans une fin de match échevelée, Brest a obtenu un pénalty dans le temps additionnel, mais Diouf s'est magnifiquement détendu sur sa droite pour devenir le héros du soir.

AFP/VNA/CVN