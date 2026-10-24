NBA : Les Spurs de Wemby encore battus, les Knicks aussi

Les finalistes et les champions de la saison dernière ne décollent pas : les Spurs de Victor Wembanyama ont trébuché face à Houston (110-114) et les Knicks champions en titre ont subi la loi des Boston Celtics (107-103), vendredi 23 octobre en NBA.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le duel "made in Texas" entre San Antonio et les Rockets délocalisé à Austin, à 01h30 de route au nord du camp de base de Wemby, s'est joué dans les huit dernières secondes : Houston mène 112 à 110, la possession est pour les Spurs.

Le ballon arrive au géant français qui élève ses 2,24 mètres sous le panier pour égaliser et arracher les prolongations. Mais le jeune Amen Thompson s'envole aussi haut que Wembanyama et dévie le ballon.

"C'est juste incroyable la rapidité avec laquelle il s'est élevé dans les airs, je n'en reviens pas", s'émerveille son coéquipier Kevin Durant, encore ébahi du contre.

Wemby a pourtant été très bon (25 points, 13 rebonds), après son passage à vide deux jours plus tôt lors du premier match (et défaite) contre Oklahoma.

Ce ne sont pas les Rockets mais lui qui a débuté comme une fusée, fonçant vers le panier pour enfoncer le ballon dans le cercle. Il marquait dans la foulée son premier tir à trois points de la saison, et des "MVP, MVP" descendait des gradins lors de ses lancers-francs.

Mais si les deux équipes sont longtemps restées collées au score (61-59 pour Houston à la mi-temps), le Turc Alperen Sengün (29 points, 7 rebonds, 7 passes) a réalisé un dernier quart-temps exceptionnel et le vétéran de 38 ans Kevin Durant (20 pts, 7 rbds, 6 passes) a fait le job.

Tatum à 100%

Disette aussi pour les champions en titre : après leur revers contre Philadelphie lors du match inaugural, les Knicks ont trébuché vendredi 23 octobre contre Boston, portés par un immense Jayson Tatum.

L'ailier All-Star des Celtics a marqué 36 points et montré sur le parquet qu'il était de retour en pleine forme (9 rebonds, 7 passes, 3 interceptions), après avoir manqué la grande partie de la saison dernière à cause d'une rupture du tendon d'Achille.

Photo : AFP/VNA/CVN

Tatum "a livré un match très équilibré, avec une belle performance des deux côtés du terrain. On a pu entrevoir aujourd'hui sa grandeur", a salué son entraîneur Joe Mazzulla.

Il a creusé l'écart dans le dernier quart-temps, alors que New York bouchait ses 12 points de retard en revenant à une unité des champions 2024.

Mais les Knicks emmenés par Karl-Anthony Towns (22 pts), OG Anunoby et Miles McBride (20 pts chacun), ainsi que le MVP des dernières finales Jalen Brunson (19 pts), n'ont pas fait le poids face à Tatum et ses coéquipiers, Paul George et Neemias Queta en tête (15 pts chacun).

Défense féroce des Raptors

Après un premier match à 35 points deux jours plus tôt, le Grec Giannis Antetokounmpo a sorti vendredi 23 octobre une nouvelle prestation de géant avec 36 points et 12 rebonds.

Mais le double MVP, appuyé par Donovan Mitchell (18 pts) a encore perdu, face aux Pistons de Détroit (128-111) emmenés par John Collins (23 pts), et qui enchaînent une deuxième victoire.

Minnesota aussi a été reçu deux sur deux, avec sa nouvelle formule offensive basée sur le tandem Anthony Edwards (15 pts) et LaMelo Ball (12 pts) pour battre Orlando 115-93 grâce également au Français Rudy Gobert (14 pts, 9 rbds).

Idem pour les Lakers de Luka Doncic (victoire 125-117 contre les Clippers) et Atlanta qui a écrasé chez eux les Charlotte Hornets 128-81 des tricolores Moussa Diabaté (5 pt, 8 rbds) et Tidjane Salaün (11 pts).

Sans faute aussi pour les Toronto Raptors du Canadien Scottie Barnes (28 pts, 14 rbds), qui ont étouffé Washington de leur féroce défense (112-102), limitant Anthony Davis à 9 points et 9 rebonds, et laissant Trae Young (22 points, 12 passes) sans trop de soutien.

Pour décrocher leur premier succès, les Bulls de Chicago ont pu se reposer sur une incroyable fin de match de leur rookie Caleb Wilson (21 pts dont 19 en deuxième période), aux côtés de Norman Powell (25 pts) pour se défaire des Bucks de Milwaukee 132-125.

AFP/VNA/CVN