Ligue Europa : maintenant, Genesio et l'OM ont du choix

À la tête d'un effectif limité en quantité, l'entraîneur de l'OM Bruno Genesio a trouvé des ressources insoupçonnées chez des joueurs jeunes ou qui avaient été laissés de côté et a désormais plus de marge de manœuvre au moment où son équipe tentera jeudi 22 octobre à Graz de prendre ses premiers points en Ligue Europa.

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Ça n'est pas encore l'embarras du choix, mais au moins Genesio peut-il maintenant hésiter entre quelques noms au moment de composer son 11 de départ. En début de saison pourtant, entre départs au mercato, absence de recrue et blessures, le tableau semblait plus inquiétant.

Genesio avait alors 11 titulaires, deux ou trois joueurs susceptibles de l'être et quelques jeunes pour faire le nombre ou jouer une poignée de minutes.

"On aurait aimé avoir un effectif plus étoffé, avec plus de joueurs confirmés. La situation fait que ça n'a pas été possible, on était au courant", expliquait ainsi l'entraîneur marseillais quelques heures après la clôture du mercato d'été, qui a vu six titulaires de la saison passée quitter l'OM.

"On a des joueurs qui vont pouvoir se montrer. Il faudra tirer 100% individuellement et collectivement de cet effectif, avec des jeunes qui devront être prêts à saisir les opportunités. Il faudra être ingénieux et trouver des solutions", avait-il ajouté.

Depuis, l'infirmerie s'est peu à peu vidée et avant d'aller en Autriche affronter Sturm Graz jeudi (18h45), le dernier joueur indisponible est le défenseur central canadien Derek Cornelius.

Horizon éclairci

Surtout, comme l'avait suggéré Genesio, quelques noms inattendus ont effectivement fait ou refait surface et le coach peut faire des choix au sein d'un réservoir un peu mieux rempli.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Ça me laisse beaucoup plus de choix pour amener de la concurrence et c'est important dans un groupe. Voir que les jeunes répondent un peu plus vite que ce qu'on pensait, c'est une très bonne nouvelle, comme le retour de certains cadres qui étaient blessés", a estimé Genesio jeudi 22 octobre.

Le milieu de terrain est un bon exemple de cette concurrence nouvelle. Après avoir longtemps été limité à trois joueurs - Angel Gomes, Himad Abdelli, Pierre-Emile Hojbjerg -, Genesio a trouvé des solutions, comme l'a montré le match gagné dimanche à Angers (5-2).

Alors que Hojbjerg, en phase de reprise, n'était pas dans le groupe, et que Geoffrey Kondogbia évoluait en défense centrale, l'OM a en effet dominé le coeur du jeu grâce à un trio inattendu et inexpérimenté formé d'Abdelli, Nouhoum Kamissoko et Tochukwu Nnadi.

"On a joué avec deux jeunes joueurs et ils ont été très complémentaires. C'est un point très positif, ça nous donne beaucoup d'options dans un secteur de jeu très important pour gagner des matches", s'est félicité Genesio après le match.

"Ils me permettent aussi d'avoir des joueurs frais presque à chaque match. On aura bientôt le retour de Pierre-Emile, un élément important dans le jeu et dans l'expérience. On va dire que l'horizon s'éclaircit un petit peu", a ajouté le technicien marseillais.

Meïté de retour

À Angers, Nnadi (23 ans) et Kamissoko (21 ans) ont assuré un volume de courses important, qui a permis de libérer Abdelli, auteur de son meilleur match à l'OM en jouant un cran plus haut que d'habitude.

Photo : AFP/VNA/CVN

Arrivé à Marseille l'hiver dernier, Nnadi avait jusqu'ici très peu joué. Un autre élément qui évoluait aux marges de l'effectif, Bamo Meïté, a lui aussi connu une première titularisation cette saison, il y a une semaine contre l'Olympiakos (défaite 1-0).

De retour à Marseille après deux prêts à Montpellier puis Lorient, l'Ivoirien a été bon contre les Grecs et devient lui aussi une option.

Chez les jeunes, l'ailier Keyliane Abdallah s'est fait une vraie place dans le groupe, alors que le latéral droit Kelyann Bezahaf a déjà connu une titularisation et une entrée en jeu en Ligue 1.

Jeudi en Autriche, plusieurs de ces joueurs pourraient de nouveau avoir leur chance. Genesio et l'OM ont besoin d'eux pour enfin se débloquer en Ligue Europa après deux défaites initiales, et pour préparer au mieux la venue du Havre dimanche en championnat.

AFP/VNA/CVN