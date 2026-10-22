Ligue des champions : le Bayern et Arsenal dos à dos après un match spectaculaire

À l'issue d'une partie intense et à rebondissements, le Bayern et Arsenal se sont séparés sur un match nul (2-2), partageant les points mercredi soir 21 octobre à l'Allianz Arena, lors de la 3 e journée de la Ligue des champions.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec sept points au compteur, Arsenal se tient en embuscade derrière Aston Villa, le Paris SG, Liverpool, le Real Madrid et le Betis Séville, qui ont tous les cinq remporté leur trois premiers matches de la phase de ligue de la C1.

Le Bayern, accroché la semaine dernière dans le sud de la Norvège par Stavanger (3-3), laisse une nouvelle fois filer des points et compte cinq unités, avant de se rendre le 3 novembre à Madrid pour y défier l'Atlético, alors qu'Arsenal ira à Prague contre le Slavia.

Au lendemain de la spectaculaire victoire du Paris SG contre le FC Barcelone (4-2), l'autre match au sommet de la 3e journée a également tenu toutes ses promesses, sous une pluie battante dans la capitale bavaroise et dans la froideur automnale.

Après une vingtaine de minutes d'une rencontre fermée, c'est Eberechi Eze, sur la côté gauche de l'attaque londonienne qui a lancé les hostilités. Sur une longue passe de Martin Odegaard, il a repris du gauche, trompant Manuel Neuer d'une frappe puissante pour ouvrir le score à la 25e minute.

Eze, entré en jeu dès la 10e minute après la blessure de Bukayo Saka, a profité de la couverture de Josip Stanisic, titularisé comme latéral gauche, l'international croate n'étant pas aligné avec les autres défenseurs munichois sur l'ouverture d’Odegaard.

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Bien muselé par Ezri Konsa, Harry Kane est redescendu un peu plus bas et a répondu avec une autre ouverture de génie pour Alphonso Davies, qui s'est présenté seul face à David Raya et a remporté son duel d'une frappe enroulée hors du portier espagnol (1-1, 35e).

L'égalisation de l'international canadien est intervenue alors que les joueurs d'Arsenal avaient le contrôle de la rencontre après le but d'Eze.

Rice arrache l'égalisation

Au retour des vestiaires, Neuer et Raya ont sauvé coup sur coup leur équipe de parades réflexes de grande classe. De retour dans les buts du Bayern après une blessure à un pied, Neuer a repoussé sur sa ligne une tentative de la tête de Bruno Guimaraes sur un corner de Declan Rice à la 47e minute.

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Moins de deux minutes plus tard, c'est Raya qui s'est mis en évidence, bloquant d'une main droite ferme la tête de Dayot Upamecano, après une montée rageuse du patron de la défense du Bayern et de l'équipe de France, trouvé au second poteau par Gnabry.

A l'heure de jeu, Kane a donné l'avantage au Bayern, sur un penalty qu'il a lui-même provoqué. Sur un débordement sur le côté droit entre Gnabry et Konrad Laimer, le meilleur buteur de la sélection anglaise s'est retrouvé seul au point de penalty. Son tir a été dévié de la main par Jurrien Timber, et il ne s'est pas fait prier pour inscrire le deuxième but munichois.

Il s'agit du 10e match consécutif avec au moins un but en Ligue des champions pour Kane. Seul Cristiano Ronaldo a fait mieux (11) dans l'histoire de la compétition reine du football européen.

Dominateurs en fin de rencontre, les Munichois ont laissé passer l'occasion de tuer le match et à l'issue d'un super enchaînement entre Declan Rice, Noni Madueke et Viktor Gyökeres sur le côté droit de l'attaque londonienne, Rice a transpercé Neuer d'une frappe puissante pour égaliser (2-2, 82e).

Maigre lot de consolation pour les Munichois, ils poursuivent leur série d'invincibilité à domicile en phase de groupes ou de ligue de la C1. Leur dernière défaite à ce stade de la compétition à l'Allianz Arena remonte au 10 décembre 2013 (3-2 contre Manchester City).

AFP/VNA/CVN