Ligue des nations

L'Espagne réussit son retour à la maison, Lamine Yamal inarrêtable

"Reyes del mundo!" : encore portée par le génie de Lamine Yamal, l’Espagne, championne du monde cet été, a régalé son public et réussi son retour au pays mardi 29 septembre (4-1) à Seville contre la Croatie, lors de la deuxième journée de Ligue des nations.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Séville était une fête, mardi soir 29 septembre, pour le retour des héros espagnols au pays avec une deuxième étoile cousue sur leur maillot et célébrés à l'unisson, sur la pelouse du stade Ramon Sanchez-Pizjuan.

Les nouveaux "Rois du monde", acclamés dès l'échauffement et honorés par un tifo rappelant les conquêtes maritimes de l'empire espagnol, deux mois après leur sacre aux États-Unis, ont rappelé qu'ils n'étaient toujours pas rassasiés.

Les voici, déjà, seuls en tête de leur groupe de Ligue des nations avec une deuxième victoire en deux journées, et la possibilité de faire tourner lors des deux suivantes, contre la République tchèque, puis à nouveau face à la Croatie, à Split.

Le scénario de ce deuxième match fut, comme prévu, moins fou et spectaculaire que celui de samedi 3 octobre contre l'Angleterre (3-2), mais les joueurs de la Roja continuent d'assumer leur statut sans baisse de régime, portés par un Lamine Yamal inarrêtable, auteur d'un superbe doublé (2e, 63e) et passeur décisif pour Marc Pubill (31e).

Depuis le début de cette trêve internationale, le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente répète que son équipe, championne du monde et d'Europe en titre, invaincue depuis 40 matches, a encore une marge de progression. Et on va commencer par le croire, en voyant le niveau retrouvé par Lamine Yamal.

Lamine Yamal fait le show

Comme à Wembley, samedi 3 octobre, le prodige barcelonais de 19 ans n'a eu besoin que de deux minutes pour ouvrir le score d'une frappe puissante du gauche, cette fois sans erreur adverse, à la conclusion d'un premier mouvement collectif emmené côté gauche par Marc Cucurella et Alex Baena (2e, 1-0).

Certains supporters venaient à peine de trouver leurs sièges dans les tribunes sévillanes, et les hommes de Slaven Bilic, eux, n'avaient pas encore touché le ballon, sonnés par la vitesse d'exécution adverse.

Le gardien croate Dominik Livakovic, deuxième portier du Barça, a dû s'employer quelques secondes plus tard devant Alex Baena (4e) pour éviter que la partie tourne à la démonstration, puis face à Cucurella (27e). Et c'est finalement le buteur du Dinamo Zagreb Dion Beljo qui a ramené les deux équipes à égalité de la tête (28e, 1-1), décidément l'un des seuls points faibles de l'arrière-garde espagnole.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais cette Roja ne doute jamais bien longtemps, et elle a repris l'avantage dans la foulée sur un centre millimétré de Lamine Yamal repris par Marc Pubill (31e, 2-1), auteur de son premier but en sélection.

Les hommes de De la Fuente, qui retrouvait mardi la pelouse où il avait évolué pendant quatre saisons en tant que joueur, auraient pu creuser l'écart par l'intermédiaire de l'électrique Fermin Lopez, dont la troisième tentative en dix minutes a été repoussée par le poteau (45e).

Ils ont dû attendre le retour des vestiaires pour le faire, d'un nouvel éclair de Lamine Yamal, déterminé à prouver qu'il est, selon lui, "le meilleur joueur du monde" avec Kylian Mbappé et qui s'est offert un doublé avec l'aide du poteau gauche de Livakovic (64e, 3-1) avant de quitter le terrain sous une superbe ovation (68e).

Son compère Nico Williams, entré au même moment à la place de Baena, a participé à la fête d'un enchaînement dévastateur et une frappe du gauche imparable (88e, 4-1). Un "golazo", un de plus, venu rappeler que cette Roja n'arrête jamais d'attaquer. Même à la 88e minute.

AFP/VNA/CVN