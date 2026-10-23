Ligue Europa : Rennes si près de l'exploit face à la Juventus Turin

Rennes n'a pas gagné à Turin, mais a tout de même écrit l'une des plus belles pages de son histoire européenne avec son nul face à la Juventus (2-2) jeudi 22 octobre lors de la 3 e journée de la Ligue Europa.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le déplacement du Stade rennais dans le Piémont ne se présentait pourtant pas sous les meilleurs auspices : son buteur Esteban Lepaul, blessé, était resté en Bretagne et ses deux derniers matches à l'extérieur s'étaient conclus avec, à chaque fois, quatre buts encaissés.

Et pour compliquer singulièrement leur tâche, les hommes de Franck Haise concédaient un but dès la 5e minute. A la récupération d'un ballon perdu par les Rennais dans l'entre-jeu, Nick Woltemade a profité du mauvais alignement de l'inédite défense à trois bretonne pour lancer Zeki Celik, vainqueur de son duel avec Brice Samba.

Mais si la défense rennaise est souvent fébrile, son secteur offensif ne fait aucun complexe même au moment d'affronter un grand nom du football européen, certes en crise après sa déroute à domicile contre la Lazio (3-0) dimanche dernier 18 octobre.

Surtout lorsque le ballon est dans les pieds du virevoltant Mahamadou Nagida. Le milieu camerounais de 21 ans a tenté sa chance de loin à la 12e minute, avant de lancer le mouvement qui a mené à l'égalisation: il s'est frayé un chemin sur son flanc gauche et a centré au second poteau pour Bryan Reynolds, dont la remise de la tête a trouvé Musa Al-Taamari qui a trompé à bout portant Guglielmo Vicario.

But annulé à la 88e

Après un reprise de volée stoppée difficilement par Vicario (30e) et une nouvelle tentative de loin (35e), Nagida a été décisif sur le deuxième but rennais : à la 40e minute, sa frappe a été détournée inexplicablement de la main par Douglas Luiz dans sa surface. Le pénalty a été transformé par Boulaye Dia (43e).

L'autre responsable de cette belle soirée rennaise s'appelle Brice Samba : à la 19e minute, le gardien a détourné du bout des doigts une tête de Federico Gatti, puis a réussi un arrêt réflexe devant Winston McKennie, pourtant seul devant lui (29e).

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Samba n'a en revanche rien pu faire face à Nick Woltemade qui a ramené les deux équipes à égalité sur pénalty après une main rennaise dans la surface (67e).

Dans un final dominé par la Juve, Rennes a tremblé, sur deux tentatives de Woltemade (78e et 84e). Les Rouge et Noir ont même cru avoir concédé un troisième but par Jhon Lucumi (88e), mais après un long recours à la VAR, il a été annulé pour hors-jeu.

"Je suis fier du match, je suis fier du contenu, je suis fier des attitudes, de la personnalité, mais ce n'est pas un exploit, car on n'a pas gagné. Cela ne s'est pas joué à grand'chose pour qu'on reparte avec zéro point et là, cela aurait été une grosse déception après ce qu'on a montré dans ce match", a insisté Haise en conférence de presse.

Avec cinq points, Rennes peut espérer poursuivre sa campagne européenne au printemps et avoir réussi son match référence de la saison. Avec sept points, la Juve, elle, va vite devoir se relancer dans son championnat (8e, à huit points de la tête) pour faire taire les sifflets de ses tifosi qui ont encore résonné ce jeudi 22 octobre.

AFP/VNA/CVN