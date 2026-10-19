Espagne : porté par Mbappé, le Real reste au contact du Barça avant le Clasico

À une semaine d'un Clasico déjà décisif contre le FC Barcelone, le Real Madrid et Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, ont retrouvé le sourire, et enfin un peu de jeu, dimanche 18 octobre contre le Séville FC (4-1) au stade Santiago Bernabéu.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les polémiques incessantes qui rythment le quotidien de la Maison Blanche ne sont pas toutes éteintes - loin de là - et les chants des supporters madrilènes réclamant la démission du président de la Liga Javier Tebas sont venus le rappeler, tout au long de la rencontre.

Mais ce bruit a enfin été relégué au second plan par une prestation collective aboutie et des gestes de classe d'Arda Güler (30e), Kylian Mbappé, auteur d'un doublé (37e, 61e s.p), et Yan Diomandé (82e), qui permettent aux Merengues (3es) de rester à six points de leur éternel rival catalan, leader toujours invaincu.

Décisif dans la remontada face à l'AS Rome mercredi (4-3), le jeune Turc, titularisé comme milieu relayeur aux côtés d'Aurélien Tchouaméni à la place du capitaine merengue Federico Valverde, décalé en tant que latéral droit, a encore régalé avec sa patte gauche et nettoyé la lucarne gauche sévillane pour ouvrir le score (30e, 1-0).

Maladroit en début de match, Mbappé a involontairement privé Valverde, dont la frappe tendue semblait filer droit au but, d'un "golazo" (17e), avant de claquer un doublé, d'abord d'un enchaînement diabolique : contrôle orienté en pivot et double-contact pour tromper le gardien (37e, 2-0), puis une panenka sur un penalty qu'il avait provoqué (63e s.p, 3-0).

L'attaquant français, sifflé par une partie de ses supporters le week-end dernier, a reçu une belle ovation à la 85e minute lorsqu'il a cédé sa place à Carlos Espi.

Coup de coude de Güler

Les Sévillans (6es), tombés comme souvent sur un énorme Thibaut Courtois, avaient réclamé, en vain, un carton rouge en première mi-temps pour un coup de coude de Güler sur Peque, qui aurait pu faire basculer la rencontre (23e).

"Le Real a mérité sa victoire, à onze contre onze. Mais on nous a privé de jouer un match à onze contre dix dès la 25e minute, c'est clair. J'espère que vous l'écrirez tous", a répondu l'entraîneur andalou Luis Garcia Plaza en conférence de presse.

"Pourquoi est-ce que l'arbitre n'a pas été appelé par la VAR ? Pour ne pas qu'ils arrivent au Clasico avec neuf points de retard ?", a-t-il demandé ironiquement aux journalistes espagnols.

Ses joueurs étaient parvenus à réduire la marque en fin de partie grâce à un bel effort du jeune Manuel Bueno venu sanctionner une perte de balle de Mbappé (80e, 3-1), avant d'encaisser un quatrième but sur un coup de canon de l'Ivoirien Yan Diomandé (82e, 4-1), récompensé pour sa persévérance côté gauche à la place de Vinicius Junior, suspendu quatre matches.

La Real Sociedad enchaîne

Plus tôt dans la journée, la Real Sociedad (16 points) s'est emparée de la cinquième place grâce à un troisième succès de rang (5-2) décroché à Malaga (20e, 4 points), avec notamment un doublé de son capitaine Mikel Oyarzabal.

Après cinq rencontres sans victoire, son voisin Osasuna (10e, 11 points) s'est lui relancé (2-0) face au Racing Santander (16e, 8 points), pour le premier match de son entraîneur Jagoba Arrasate, de retour sur le banc du club basque après un premier passage entre 2018 et 2024.

Dans l'après-midi, le Celta Vigo (8e, 11 points) s'est imposé (2-1) contre Alavés (7e, 11 points), à l'arrêt après un début de saison prometteur.

AFP/VNA/CVN