Espagne : le FC Barcelone corrige le Betis Séville et enchaîne une neuvième victoire

À trois jours du choc face au Paris Saint-Germain et une semaine du Clasico contre le Real Madrid, le FC Barcelone a peiné mais a fini par corriger le Betis Séville (5-2) samedi 17 octobre, signant une neuvième victoire en neuf journées de Liga.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À l'aube d'une semaine décisive, le Barça, double champion d’Espagne en titre, est sorti vainqueur d'une belle bataille au stade olympique de la Cartuja grâce à un nouveau bijou de Lamine Yamal (10e, 1-0), passeur décisif en deuxième période pour Gabriel Jesus (52e, 3-1), deux coups de tête de Rodri (41e, 2-1) et Eric Garcia (63e, 4-2), et un cinquième but de Dani Olmo (81e, 5-2).

Le Betis (3e, 19 points) était revenu au score à deux reprises par Valentin Gomez (27e, 1-1) puis Abde Ezzalzouli (53e, 3-2), avant de terminer la rencontre à dix, sans Facundo Bernal, expulsé pour un mauvais geste après une altercation avec Lamine Yamal (54e).

L'ancien Parisien Giovani Lo Celso avait cru égaliser en fin de première mi-temps d'une belle demi-volée mais son but a été refusé pour une main de Cucho Hernandez au départ de l'action (43e).

Le Barça (1er, 27 points) arrivera mardi 20 octobre au Parc des Princes comme la seule équipe d’Europe à avoir remporté ses onze premières rencontres toutes compétitions confondues. Il compte provisoirement neuf longueurs d'avance sur le Real (4e, 18 points), qui reçoit dimanche le Séville FC (5e, 14 points).

C'est la première fois de leur histoire que les Catalans remportent leurs neuf premières rencontres en championnat.

AFP/VNA/CVN