NBA : première victoire de LeBron James à son nouveau domicile de Philadelphie

Les Philadelphia 76 ers ont pu remonter un déficit de 29 points pour finalement arracher la victoire contre les Cleveland Cavaliers 114-106, jeudi 22 octobre en NBA pour le premier match de LeBron James sur son nouveau parquet de Pennsylvanie.

>> NBA : Wembanyama, l'année pour tout rafler

>> NBA : Philadelphie fâche New York avec une victoire d'entrée contre les champions

>> NBA : Doncic fait le show pour la première des Lakers, Minnesota terrasse Miami

Photo : AFP/VNA/CVN

Tyrese Maxey (32 points) et Joel Embiid (24 pts) ont été particulièrement prolifiques, le second inscrivant notamment un tir en extension permettant aux 76ers de passer pour la première fois devant les Cavaliers à 6 min 54 de la sirène finale.

Jaylen Brown, l'autre grande recrue de Philadelphie cet été, a ajouté 21 points et pris 8 rebonds, tandis que LeBron James a satisfait ses nouveaux supporters avec 17 points, 10 rebonds et cinq passes.

Content de la victoire, le quadruple champion NBA a cependant peu goûté la manière.

"C'est très bien de savoir qu'au fond de nous, nous avons cette capacité à refuser d'abandonner. On refuse d'avoir à se regarder et se dire +on a lâché+. Mais on ne doit pas se retrouver trop souvent dans la situation de ce soir", a souligné le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.

En face, Cleveland semblait tenir à montrer à James qu'il avait fait le mauvais choix en quittant les Los Angeles Lakers où il avait passé les huit dernières saisons pour Philadelphie au lieu de venir chez les Cavaliers.

Donovan Mitchell a permis aux Cavs de prendre la main d'entrée de jeu en inscrivant 22 de ses 32 points avant la mi-temps.

Menés de 22 points, les Sixers ont même été hués alors que Embiid avait du mal à trouver son rythme et que James s'est rendu coupable de cinq des quinze pertes de ballon de son équipe à la mi-temps.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais les huées sont devenues de bruyants encouragements dès le début du troisième quart-temps que les 76ers ont entamé avec un 11-0, première phase du renversement de match.

Philadelphie confirme ainsi sa victoire contre les champions en titre des New York Knicks dans leur antre du Madison Square Garden mardi 20 octobre en ouverture de la saison.

À Oklahoma City, le Thunder s'est détaché en fin de partie pour finalement battre les Denver Nuggets 96-84.

OKC a notamment été freiné par le manque de réussite de son double MVP Shai Gilgeous-Alexander qui, avec 17 points, a mis un terme à sa série de 141 matchs à 20 points ou plus (depuis ses 18 points contre San Antonio le 30 octobre 2024). Il a notamment manqué ses sept premiers tirs et n'était qu'à 2 sur 13 à la fin du troisième quart-temps.

C'est Jalen Williams (21 pts) qui a donné l'impulsion pour permettre au Thunder de prendre la main 70-64 dans le quatrième quart-temps.

Pour Denver, le triple MVP Nikola Jokic s'est lui aussi montré en retrait avec 13 points (5 sur 19 au tir), 7 rebonds et 5 passes.

AFP/VNA/CVN