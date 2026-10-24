Mondiaux de gym : Elena Colas, une 6e place prometteuse au concours général

La Française Elena Colas, " très contente " pour sa première dans la cour des grandes, a pris une 6 e place prometteuse vendredi 23 octobre au concours général des championnats du monde de gymnastique à Rotterdam, remporté par l'épatante américaine Skye Blakely.

>> Mondiaux de gym : les Américaines restent les reines

>> Mondiaux de gym : la Brésilienne Rebeca Andrade sacrée au saut, devant Simone Biles

>> Mondiaux de gym : et de quatre pour Hashimoto au concours général

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'étais déjà contente d'être là, pas rassurée par l'état de mon pied. Alors faire 6e pour mes premiers Mondiaux, c'est énorme", s'est satisfaite la licenciée d'Avoine.

Sortie 4e des qualifications lundi, la pépite de 16 ans s'est montrée un peu moins à l'aise en finale tandis que la concurrence, elle, a haussé le ton.

"Je pourrais être déçue, parce que je perds quelques dixièmes par rapport à ce que j'ai fait aux qualifications, mais je ne retiens que le positif, a-t-elle assuré. Déjà, j'ai fait un tour sans chute. Et c'est quand même une 6ème place mondiale, on ne parle pas d'une place dans un concours départemental".

Alors qu'elle s'alignera samedi dans la finale aux barres asymétriques et dimanche 25 octobre à la poutre (l'agrès sur lequel elle a décroché l'or européen cet été à Zagreb), la Française entend surtout "profiter au maximum", "parce que cette semaine passe tellement vite".

L'autre Française engagée vendredi, Maïana Prat, a bouclé la soirée en 17e position "un peu déçue" de ses points à la poutre, son agrès d'ouverture.

"J'étais très contente de ma prestation puis quand j'ai vu mes points, j'ai pris un petit coup et ça a un peu pesé sur la suite", a-t-elle expliqué.

Blakely sort de l'ombre

L'Américaine Skye Blakely, toujours dans l'ombre de sa compatriote Simone Biles ces dernières années, a elle enfin pris la lumière en s'imposant au terme d'une prestation épatante.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Texane de 21 ans a ainsi effacé des années de frustration, marquées par les coups du sort pour s'offrir un premier sacre individuel, et même une première médaille solo après deux titres planétaires par équipes en 2022 puis en 2023 avec la superstar Biles.

La native de Dallas s'est imposée dans la cité portuaire devant la Russe Liudmila Roshchin et la Chinoise Qinqin Ke.

Une performance qui survient après ses forfaits lors des Jeux Olympiques de 2020 et 2024. Une rupture du ligament au coude l'avait contrainte à renoncer peu avant ceux de Tokyo. Bis repetita en juin 2024 : lors des sélections olympiques américaines, alors qu'elle avait validé sa place parmi les favorites pour Paris, une nouvelle blessure, au tendon d'Achille cette fois, l'avait privée des JO.

Le sourire de Blakely contrastait vendredi avec la mine triste de la favorite du concours, l'Algérienne Kaylia Nemour, 4e comme un an auparavant à Jakarta.

La championne olympique et du monde aux barres asymétriques, sortie en tête des qualifications lundi, a complètement loupé son entrée en matière au saut. Ses excellentes notes à la poutre, au sol et aux barres n'ont pas permis de rectifier le tir.

"J'ai fait une grossière faute technique, a-t-elle raconté, les dents serrées par la déception. Je vais trop loin sur le trampoline, je mets le pied dans le "U" ; du coup, je n'ai pas eu mon impulsion pour partir".

Cinq finales sont au programme de la journée de samedi 24 octobre : le sol, le cheval d'arçons et les anneaux pour les hommes, le saut et les barres asymétriques pour les femmes.

AFP/VNA/CVN